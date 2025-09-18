政院通過 電動車免徵貨物稅和牌照稅延長至2030年

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院18日院會通過《貨物稅條例》第12條之3和《使用牌照稅法》第5條的修正草案，決定將電動車免徵貨物稅和牌照稅的優惠，再延長5年，到2030年12月31日為止。

財政部表示，政府從2011年開始就提供這項優惠，目的是推廣低污染車輛、讓大家更願意買電動車。到今年7月底為止，已經有大約89萬輛電動汽機車受惠，減免的貨物稅達258億元；另外也有11萬輛免徵牌照稅，省下大約90億元。這些措施不只減輕了民眾的負擔，也能增加電動車普及率，進一步減少碳排放。

不過，財政部也指出，目前國內電動車占比還不算高，如果優惠今年底到期，恐怕會影響推動速度。為了配合政府在2030年的運具電動化目標，以及2050淨零排放計畫，這次才會把優惠再延長5年，讓產業有更多發展空間，也讓大家有更多時間調整用車習慣。

財政部強調，會和經濟部一起跟立法院各黨團溝通，希望能在年底前完成修法，確保政策能無縫接軌。

電動車 貨物稅 財政部

