政院拍板！電動車免徵牌照稅、貨物稅再延長至2030年底

行政院會今天拍板「貨物稅條例」與「使用牌照稅法」修正草案，延長電動車貨物稅及牌照稅減免優惠5年，至2030年12月31日止；財政部預估，預估每年減稅利益達96億元。全案將函請立法院審議。

貨物稅條例第12條之3修正草案重點在於，過往延長減免優惠多以4年為基準，此次為對齊2030年溫室氣體淨排放量減量目標，因此規劃延長5年至2030年底，同時刪除授權行政院得決定是否延長減免期限的規定。

根據草案，購買完全以電能為動力的電動車輛，並完成登記者，將免徵貨物稅，但電動小客車免徵金額以完稅價格140萬元計算的稅額為限，超過部分不予免徵，盼藉此提升電動車輛普及率，有效減少碳排放量。

此外，使用牌照稅法第5條修正草案部分，則明訂直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限延長5年，至2030年12月31日止。