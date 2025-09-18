上市櫃協會永續新趨勢論壇／企業反漂綠 要有效管理風險

台灣上市櫃公司協會15日與KPMG安侯建業聯合會計師事務所共同舉辦《2025永續報導新趨勢論壇》，交流國際與台灣永續報導趨勢，以及從全球反漂綠監管動向與裁罰案例，提醒永續揭露的漂綠風險，協助企業有效進行風險管理。

世界各國積極推動淨零排放，在這時代的浪潮下，台灣企業也逐步重視永續議題。在淨零轉型過程中，企業面臨「漂綠」風險，在政府單位明確訂出各項規範下，永續資訊揭露從自願轉向強制，企業在積極推動ESG承諾與行動的同時，若綠色宣稱與永續標榜未符合事實，可能引發法律責任與誠信風險。

金管會副主委陳彥良致詞時表示，國際永續準則理事會（ISSB）於2023年6月正式發布兩號IFRS永續揭露準則，並獲國際證券管理機構組織（IOSCO）認可，目前已有36國宣布接軌，涵蓋全球GDP超過57％，這也成為未來國際永續資訊揭露的重要基準。

陳彥良指出，企業為適應這個趨勢，綠色與永續將兩點連線，但要考慮到制度推行的可行性。金管會2023年發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，並於今年7月完成公開發行公司年報應行記載事項準則相關法規預告，從2026年開始將分三階段接軌，要求上市櫃公司於年報專章揭露永續資訊並經董事會通過。他強調，推動永續不是一個口號，永續揭露主要也是避免「漂綠」，進而打造更具透明度與國際信賴的台灣資本市場。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉指出，國際情勢快速變動，ESG不再只是企業的加分選項，已經是企業生存發展的必要條件，永續揭露更是重要。全球正進入永續標準化、透明化、強制化的趨勢，從歐盟擴及至亞洲。金管會將2026年定為永續元年，2027年起，企業將依IFRS S1、S2準則以永續專章形式揭露於企業年報中，未來年報不只是財務，更會揭露永續行動。

他說，這幾年在國際上有很多企業的永續揭露不盡實在，遭到重金裁罰，因此如何管理漂綠也是大家所關心的重要議題，企業應儘速加速配合金管會的政策架構下落實相關規範，唯有真正落實ESG，才能因應未來挑戰。

安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，中美貿易戰升溫與保護主義興起，加速全球供應鏈重組，台商企業透過跨國併購進行布局，KPMG台灣所參與台灣併購金鑫獎評選時發現，企業透過跨國併購來回應供應鏈重組需求，已成為顯學，及時掌握當地法規變化與要求，對企業來說即成為重要關鍵，近年各地ESG法規遵循也成企業併購後的重大挑戰。

以歐盟為例，根據《Green Deal》架構，相關ESG規範多達196項，對企業合規能力提出高度要求。為協助台商即時掌握法規變動並提出因應策略，KPMG台灣所與德國會員所合作，自2025年1月起派駐同仁至德國，第一線追蹤歐盟法規趨勢，並結合當地資源，協助企業順利推進ESG合規作業。未來KPMG台灣所將持續以全球資源與在地專業，協助企業應對國際挑戰，實現永續發展。