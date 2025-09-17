快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

電動車減稅 延長五年

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會今（18）日將通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正案，延長電動車貨物稅、牌照稅減免優惠，期限從現行2025年底延五年至2030年底。

為推廣電動車及落實節能減碳，政府自2016年起提供電動車貨物稅與牌照稅優惠，實施期限都至2025年12月31日止。貨物稅部分，完稅價格在140萬元以下的新電動車可全額免徵；超過140萬元部分則減半課稅。使用牌照稅則是免徵。

財政部規劃修正牌照稅法、貨物稅條例，將直轄市與縣市政府對電動車租稅優惠期間延長五年至2030年底，期望推動民眾使用低汙染車輛，帶動電動車產業發展。據評估，貨物稅、牌照稅減免及帶來的經濟利益等綜合影響稅收每年平均約96億元。

財政部統計，近十年免徵貨物稅電動車數量呈爆發式成長，2019年前均不足千輛，2020年因國內引進平價車款，市場急速擴大，當年免稅車數達4,561輛，年增4.6倍。至2024年已突破35,406輛，占新車掛牌比率7.7％；今年上半年則達14,268輛，受美國對等關稅等因素影響，較去年同期小減0.7％。

貨物稅 電動車

