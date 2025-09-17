土增稅優惠 留意子女年齡

台中市稅務局提醒，民眾在申請土增稅「一生一屋」優惠時，應特別注意成年年齡修正，自2023年起，我國成年年齡已由20歲下修至18歲，這項變動直接影響「一生一屋」適用條件，若誤以為子女20歲以前都算未成年，可能導致判斷錯誤，進而喪失原本可享有的稅務優惠。

稅務局說明，「一生一屋」優惠是針對家庭可能因人口數或需求不同，多次換屋情況而設計，與「一生一次」僅能使用一次不同，「一生一屋」並沒有次數限制，不過相關條件更加嚴謹。

民眾若要申請一生一屋，核心條件有兩項，第一是「一屋規定」，出售時土地所有權人、其配偶及未成年子女，除了該間自用住宅外，不得持有其他房屋；第二是「設籍規定」，出售前必須設籍並連續滿六年，才能申請優惠。