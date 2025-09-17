外商經營四業務 簡化計稅

財政部台北國稅局提醒，境外公司在台經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務、出租機器設備等四種業務，因成本與費用分攤計算困難，可申請財政部核准，採簡化方式計算課稅，但必須留意相關限制。

《所得稅法》第25條規定，總機構設於境外的營利事業，在台經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務或出租機器設備等四種業務，經財政部核准後，可改按營收比例核計所得額，像是國際運輸業務以營收10%計算，其餘業務則按15%計算。

台北國稅局提醒，採這種方式計稅，須特別注意相關限制，依規定，其核計所得額不可再扣除在台分支機構的虧損，若企業誤將分支機構虧損納入抵減，可能面臨補稅。

舉例來說，美商A公司在台設有甲分公司，並於2023年直接對台灣乙公司提供技術服務，經核准適用第25條規定，以700萬元收入的15%計算，核列營利所得為105萬元。

然而甲分公司在同年度有70萬元營運虧損，卻誤將這筆虧損從A公司所得額中扣除，僅申報課稅所得額35萬元，並計算應納稅額7萬元，經查核後，國稅局依規定調增所得70萬元，補徵稅額14萬元，提醒企業不可將兩者相互抵減。

國稅局強調，重點在於「分開計算」，境外總機構依第25條核計所得額，是針對直接在台承接業務所產生的收入來課稅，並非整體分支機構的盈虧綜合結果，如果再將分公司虧損抵減，等於變相享受雙重優惠，違背法令設計原意。

國稅局建議，跨國企業應確實依規定辦理所得稅結算申報，避免因誤解而少報稅額，最後遭查核補稅並衍生加計利息負擔，若企業對相關法令仍有疑問，應主動向稅務機關洽詢。