全民運動賽事納入捐贈抵稅 勤業眾信：明年營所稅申報可用

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫。業者提供
運動部已正式掛牌成立，同時《運動產業發展條例》租稅優惠修正條文也在7月23日上路，企業最快可於2026年5月申報2025年度營所稅時適用新制。勤業眾信提醒，修法重點包括，新增全民運動賽事為捐贈抵稅範圍、提高加成減除額度至175%，並延長優惠期限至2031年底，藉此吸引更多企業投入運動產業，帶動全民運動與產業升級。

勤業眾信稅務部資深會計師戴群倫分析，本次修法最關鍵的亮點有兩大方向，第一，營利事業若捐贈經運動部認可、能促進全民運動發展的賽事，可依《所得稅法》規定全額列支，沒有金額限制。

第二，針對透過專戶捐贈職業或業餘運動業，原本的150%加成減除額度提高至175%，而且延長適用年限10年，到2031年12月23日止，若是針對運動部核准的重點運動業或賽事，更不受1,000萬元額度限制。

修法也強調運動產業未來發展方向，包含鼓勵業者導入數位科技、資訊應用，提升服務品質與競爭力，並引進國發基金投入，帶動更多民間資金進場，讓運動產業能走向規模化與專業化。

勤業眾信稅務部協理李奕萱補充，企業針對同一筆捐贈支出，須擇一依第26條或第26條之2辦理減除，選定後不得變更；若捐贈超過規定額度，也不得再重複適用其他法條列報。

李奕萱提醒，企業若要適用加成減除，金額最多只能將所得降至零，若當年度已是虧損，就無法再享有這項優惠。同時，相關加成金額仍需計入基本所得額，以判斷是否需繳納基本稅額。

戴群倫提醒，企業若想善用優惠政策，應及早規劃捐贈策略與金流安排，才能在兼顧稅務效益的同時，也實際支持運動產業發展，創造雙贏。

運動 運動部 營所稅 國發基金

