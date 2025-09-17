電動車稅負優惠延長至2030年 每年估減收96億元

行政院18日擬通過《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正案，重點是延長電動車貨物稅與牌照稅減免優惠，期限由現行至2025年底，拉長至2030年底，估計每年平均將減少稅收96億元。

過去延長免稅措施多以四年為期，財政部指出，此次規劃延長五年，是為了與2030年溫室氣體減量目標接軌，使政策方向一致。

為推廣電動車及落實節能減碳，政府自2016年起提供電動車免徵貨物稅與牌照稅優惠，現行期限至2025年12月31日止。貨物稅部分，完稅價格在140萬元以下的新電動車可全額免徵；超過140萬元的部分則減半課稅。使用牌照稅則全面免徵。

財政部規劃修正《使用牌照稅法》第5條，將直轄市與縣市政府對電動車免徵牌照稅的期限延長五年至2030年底，期望推動民眾使用低污染車輛，帶動電動車產業發展，並配合2050淨零排放路徑。

原先經濟部在稅式支出評估報告建議延長四年，但財政部考量2030年淨零目標，最終拍板延長五年。另配合立院修法，汽、機車汰舊換新減徵貨物稅措施亦將持續至2030年底，其中汽車最高減徵10萬元、新購車減徵5萬元；機車汰舊換新最高減6,000元、新購減2,000元。綜合評估貨物稅、牌照稅減免及相關經濟效益，推估每年稅收影響約96億元。

財政部統計，近10年免徵貨物稅的電動車數量呈爆發式成長。2019年前均不足千輛，2020年因特斯拉平價車款引進，市場急速擴大，當年免稅車數達4,561輛，年增4.6倍。至2024年已突破3萬5,406輛，占新車掛牌比率7.7％；今年上半年則達1萬4,268輛，受美國對等關稅等因素影響，較去年同期小減0.7％。

依修正後《使用牌照稅法》第5條，電動汽車與電動機車皆享有免徵牌照稅至2030年底。預估今年底電動汽車可望突破9.7萬輛，電動機車則達77.5萬輛，均能受惠。以特斯拉車主為例，五年可省下約5.5萬元。