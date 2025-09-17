未上市股票賣子女 有眉角
財政部南區國稅局表示，二親等間（如父母、子女）買賣未上市公司已簽證發行股票，須繳納證交稅，並取得國稅局核發的「非屬贈與財產同意移轉證明書」才可過戶，否則將會挨罰。
南區國稅局近來查核案件時，發現轄內某未上市櫃已簽證發行股票公司，受理股東與二親等以內親屬間買賣公司股票時，單憑股東檢附已繳納證交稅的繳款書，就辦理過戶登記。
國稅局表示，證交稅依規定是向出賣有價證券人課徵，由買受人於每次買賣交割當日代徵稅款，並於代徵次日填具繳款書向國庫繳納，但依遺贈稅法規定，公司辦理股東二親等內親屬間買賣公司股票過戶登記時，應通知股東檢附「非屬贈與財產同意移轉證明書」，若欠缺該項證明書，而逕行辦理過戶登記，將依規定處罰。
