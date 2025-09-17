快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

未上市股票賣子女 有眉角

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，二親等間（如父母、子女）買賣未上市公司已簽證發行股票，須繳納證交稅，並取得國稅局核發的「非屬贈與財產同意移轉證明書」才可過戶，否則將會挨罰。

南區國稅局近來查核案件時，發現轄內某未上市櫃已簽證發行股票公司，受理股東與二親等以內親屬間買賣公司股票時，單憑股東檢附已繳納證交稅的繳款書，就辦理過戶登記。

國稅局表示，證交稅依規定是向出賣有價證券人課徵，由買受人於每次買賣交割當日代徵稅款，並於代徵次日填具繳款書向國庫繳納，但依遺贈稅法規定，公司辦理股東二親等內親屬間買賣公司股票過戶登記時，應通知股東檢附「非屬贈與財產同意移轉證明書」，若欠缺該項證明書，而逕行辦理過戶登記，將依規定處罰。

股票 股東 國稅局

延伸閱讀

網路開團購銷售額達起徵點 國稅局裁處補稅逾300萬

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

川普稱「歡迎外企員工赴美」 網政策兩套：只要技術不給簽證

對柯克暗殺表態恐被撤簽證 魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

相關新聞

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！YouTuber、KOL注意，財政部於近日公布稅務新制規範，針對常於社群平台、影音平台等網路媒介發表創作的網紅，訂定報繳營業稅的相關規定。

企業認列外銷損失須附證明 如結匯證明、出口報單等

財政部高雄國稅局提醒，營利事業在申報營所稅時，若要認列外銷損失，必須依規定檢附完整文件，否則就算是真實發生的損失，也可能...

土增稅「一生一屋」優惠 五要件

台中市地方稅務局提醒，土增稅提供「一生一屋」的自住優惠，不過須符合五大條件。此外，如果民眾擁有兩處以上房地，先把其中一處...

未上市股票賣子女 有眉角

財政部南區國稅局表示，二親等間（如父母、子女）買賣未上市公司已簽證發行股票，須繳納證交稅，並取得國稅局核發的「非屬贈與財...

生前重病期提款 恐列遺產

民眾在重病無法離開醫院期間，常會由家屬提領存款代辦事務。財政部南區國稅局提醒，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領的...

申請114年地價稅特別稅率 記得在9月22日之前申請

今年地價稅將於11月1日開徵，財政部賦稅署官員說，符合土地稅法規定得適用特別稅率（例如自用住宅用地、工業用地等），或符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。