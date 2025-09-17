土增稅「一生一屋」優惠 五要件

台中市地方稅務局提醒，土增稅提供「一生一屋」的自住優惠，不過須符合五大條件。此外，如果民眾擁有兩處以上房地，先把其中一處房屋贈與成年子女，再出售另一處房地，依規定無法適用這項優惠稅率課徵土增稅。

依規定，申請「一生一屋」優惠須符合五大條件，第一，出售都市土地面積不得逾150平方公尺、非都市土地不得逾350平方公尺；第二，出售時土地所有權人及配偶、未成年子女不得持有該自用住宅外房屋；第三，土地須持有滿六年以上；第四，出售前土地所有權人或配偶、未成年子女須設有戶籍，且連續住滿六年；第五，出售前五年內，不得將房屋出租或營業。

一生一屋的優惠是為保障家庭核心成員，包括夫妻與未成年子女僅有唯一自住房屋，若已持有或處分過多處房地，就不在優惠適用範圍。

舉例來說，納稅人小汪（化名）同時持有台中市與彰化縣兩處房地，雖然先把彰化縣的房屋贈與給成年子女，但土地仍保留在自己名下，之後若再出售台中市的房地，因名下仍有另一處基地存在，已不符合「僅有一處自住房地」的規範，自然就無法再申請一生一屋優惠稅率。