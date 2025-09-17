快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

土增稅「一生一屋」優惠 五要件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市地方稅務局提醒，土增稅提供「一生一屋」的自住優惠，不過須符合五大條件。此外，如果民眾擁有兩處以上房地，先把其中一處房屋贈與成年子女，再出售另一處房地，依規定無法適用這項優惠稅率課徵土增稅。

依規定，申請「一生一屋」優惠須符合五大條件，第一，出售都市土地面積不得逾150平方公尺、非都市土地不得逾350平方公尺；第二，出售時土地所有權人及配偶、未成年子女不得持有該自用住宅外房屋；第三，土地須持有滿六年以上；第四，出售前土地所有權人或配偶、未成年子女須設有戶籍，且連續住滿六年；第五，出售前五年內，不得將房屋出租或營業。

一生一屋的優惠是為保障家庭核心成員，包括夫妻與未成年子女僅有唯一自住房屋，若已持有或處分過多處房地，就不在優惠適用範圍。

舉例來說，納稅人小汪（化名）同時持有台中市與彰化縣兩處房地，雖然先把彰化縣的房屋贈與給成年子女，但土地仍保留在自己名下，之後若再出售台中市的房地，因名下仍有另一處基地存在，已不符合「僅有一處自住房地」的規範，自然就無法再申請一生一屋優惠稅率。

土增稅 自用住宅

延伸閱讀

【重磅快評】逼盧秀燕普發5萬元 民進黨笑話鬧夠了沒？

「歷史沒有對錯！」台東建農里民搶救蔣公銅像 國產署暫緩拆除

台東建農里2蔣中正雕像緩拆 市公所：願接手管理

桃園兩漁港5年短差千萬元停車還不收費？兩漁會表立場

相關新聞

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！YouTuber、KOL注意，財政部於近日公布稅務新制規範，針對常於社群平台、影音平台等網路媒介發表創作的網紅，訂定報繳營業稅的相關規定。

企業認列外銷損失須附證明 如結匯證明、出口報單等

財政部高雄國稅局提醒，營利事業在申報營所稅時，若要認列外銷損失，必須依規定檢附完整文件，否則就算是真實發生的損失，也可能...

土增稅「一生一屋」優惠 五要件

台中市地方稅務局提醒，土增稅提供「一生一屋」的自住優惠，不過須符合五大條件。此外，如果民眾擁有兩處以上房地，先把其中一處...

未上市股票賣子女 有眉角

財政部南區國稅局表示，二親等間（如父母、子女）買賣未上市公司已簽證發行股票，須繳納證交稅，並取得國稅局核發的「非屬贈與財...

生前重病期提款 恐列遺產

民眾在重病無法離開醫院期間，常會由家屬提領存款代辦事務。財政部南區國稅局提醒，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領的...

申請114年地價稅特別稅率 記得在9月22日之前申請

今年地價稅將於11月1日開徵，財政部賦稅署官員說，符合土地稅法規定得適用特別稅率（例如自用住宅用地、工業用地等），或符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。