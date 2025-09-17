快訊

生前重病期提款 恐列遺產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

民眾在重病無法離開醫院期間，常會由家屬提領存款代辦事務。財政部南區國稅局提醒，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間提領的存款，納稅義務人若無法證明資金用途，所提領存款應列入遺產申報課稅。

南區國稅局說明，依規定，被繼承人死亡前，因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，若其繼承人對該項借款、價金或存款不能證明其用途者，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）生前因病住院期間，銀行帳戶顯示遭提領2,000萬元，國稅局追查發現，該筆金額已全數結購外幣匯至境外銀行帳戶。經向醫院查證，陳先生住院期間已無意識，無法處理事務，雖然陳太太宣稱那筆帳戶提款是為償還陳先生的境外債務，也提出陳先生境外帳戶到繼承日當天已無餘額，但陳太太仍無法提供清償債務及資金證明，因此國稅局依法將該提領款項2,000萬元併入陳先生遺產總額課稅。

