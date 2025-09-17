企業認列外銷損失須附證明 如結匯證明、出口報單等

財政部高雄國稅局提醒，營利事業在申報營所稅時，若要認列外銷損失，必須依規定檢附完整文件，否則就算是真實發生的損失，也可能因缺乏佐證而遭剔除，導致需補稅。

國稅局說明，依「營所稅查核準則」規定，企業若因解除或變更買賣契約而產生損失或減少收入、因違約支付賠償金、因不可抗力導致意外損失，或因運輸途中發生貨損等情況，只要查明屬實，都可認列為外銷損失。

然而，要讓稽徵機關同意認列，企業必須提出具體證明，包括買賣契約書（需載明購貨條件及損失歸屬）、國外進口商的索賠文件，以及國外公證或檢驗機構出具相關證明等，缺一不可。

不同損失處理方式，還需要搭配不同文件。國稅局指出，像是以外匯支付賠償，應提供銀行結匯或匯款證明；若以補運或替換貨品處理，則要檢附海關核發的出口報單或郵政的國際包裹憑證。

若在台灣以新台幣支付賠償，必須取得國外進口商收據；若是以減收外匯作為賠償，也要附上相關證明文件。

值得注意的是，單筆外銷損失若在新台幣90萬元以下，則可免附國外公證或檢驗機構的文件，但其他基本佐證文件仍須具備。

舉例來說，甲公司在2023年申報營所稅時，列報600萬元的外銷折讓，經查發現，該折讓是因延遲交貨，企業與買方協議減收價款，確實屬於外銷損失範疇，但甲公司僅能提出協議書，卻無法提供國外公證或檢驗機構的驗證文件，因此被剔除該筆600萬元損失，最終無法認列，必須補繳相應稅款，得不償失。

國稅局強調，企業經營外銷業務，本身風險就高，從合約履行到跨國物流，任何環節都可能造成損失，但是否能在稅務上獲得認列，文件是否準備齊全是重要關鍵，企業若是忽略這一點，即使實際蒙受損失，也可能因程序瑕疵而無法減輕稅負。

國稅局提醒，外銷損失申報不是申報就算數，而是需要完整契約、索賠與驗證文件共同支持，建議企業主在發生外銷爭議或損失時，立即保存並整理所有往來文件，必要時尋求專業會計師或律師協助，確保未來申報能順利過關。