網路開團購銷售額達起徵點 國稅局裁處補稅逾300萬

中央社／ 台北16日電

國稅局近期查獲網路賣家透過社群媒體平台經營美食團購服務，商品單價數百元至數千元不等，全年交易筆數多達4000多筆，個人帳戶全年累積存入金額高達新台幣1億元以上，顯然已達營業稅起徵點，卻未依法申請稅籍登記報繳營業稅，將對該名賣家裁處補繳營業稅300多萬元，另須處以罰鍰。

財政部中區國稅局今天提醒，若民眾經常性以營利為目的於網路銷售或經營服務，一旦銷售金額達營業稅起徵點，即買賣業為新台幣10萬元、勞務業為5萬元，就應該辦理稅籍登記，依法課徵營業稅及所得稅。

針對在Facebook社團、LINE社群、7-11賣貨便、全家好賣+、蝦皮等平台出售二手貨物，是否應課徵營業稅，中區國稅局銷售稅組長簡時棻今天於例行記者會說明，依據加值型及非加值型營業稅法規定，在台灣境內銷售貨物或勞務，均應依法課徵營業稅。

簡時棻舉例，近來查獲民眾透過網路平台銷售精品包，雖其主張因經常出國旅遊或於其他網路平台購買精品包供自用，之後因不適用或不實用，才透過網路平台出售，應非屬營業稅課稅範圍，不過調查後發現，其所銷售的精品包單價從數千元至數萬元不等，查核期間交易筆數高達數百筆，交易頻繁且頗具規模，金額合計達6100萬元以上，且帳戶交易常備註「代購愛馬仕包」、「訂金」等字樣。

簡時棻指出，這顯然是以營利為目的的銷售行為，銷售金額已達營業稅起徵點，卻未依法申請稅籍登記報繳營業稅及所得稅，因此對該名民眾要求補繳營業稅110多萬元，另有罰鍰金額。

簡時棻也說明，隨著數位化時代興起，網路交易已成為許多民眾日常生活消費方式，為了維護租稅公平、遏止逃漏稅，國稅局運用科技選案結合各類課稅資料系統研析新型態交易模式，發現異常案件即進行查核，對於網路賣家銷售貨物或勞務達一定規模者，為國稅局加強查核對象之一。

簡時棻表示，近期查獲一件網路賣家透過社群媒體平台經營美食團購服務，並以個人帳戶收取消費者匯入貨款，其商品單價數百元至數千元不等，全年交易筆數多達4000多筆，個人帳戶全年累積存入金額高達1億元以上，顯已達營業稅起徵點，卻未依法申請稅籍登記報繳營業稅，對該賣家補稅300多萬元及處罰。

簡時棻提醒，若經常性透過網路銷售二手貨物、擔任網路賣家，當月銷售額已達營業稅起徵點卻未辦稅籍登記，請盡快補辦稅籍登記，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向主管稽徵機關補報補繳應納營業稅款並加計利息，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。

