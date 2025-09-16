財部：台灣企業5年存續率6成 2023年高成長業者占1%

財政部最新企業動態統計顯示，2023年整體活躍企業中約有1%屬高成長企業，意指連3年營收或員工人數成長率逾20%、累計增幅達72.8%的企業，其中9成集中於年營收逾新台幣千萬元、適用自動報繳課稅制度的公司組織。

與國際資料比較，財政部指出，台灣企業出生及死亡率相對偏低；企業首年存續率與澳洲、英國、紐西蘭等皆逾8成相近，5年存續率則以台灣達6成較高。

財政部9月發布「從財稅資料出發構建我國企業動態統計」，參採歐盟與OECD手冊5規範，透過企業銷售額與聘用員工人數資訊，從整體稅籍登記資料中，篩選出符合活躍企業定義者，進而計算企業出生、死亡、存續、高成長等4項統計指標。

財政部說明，活躍企業指的是年度間曾有過營業收入或聘用員工的企業，而企業出生與死亡指的是每年度新增及消失的活躍企業家數，倘若連2年為活躍企業則可視為存續。

根據統計，財政部指出，各年企業出生率介於6.5%至7.2%、死亡率介於5.4%至5.7%。其中，營收規模較小與獨資企業的出生、死亡率皆高於整體平均，尤以年營收50萬元以下企業最為顯著，出生、死亡率分別達17.1%、18.1%，約為整體平均3倍；另合夥企業死亡率也高於整體均數。

比較各行業出生與死亡率差異，財政部說明，製造業、運輸及倉儲業因涉及機器設備投入門檻，屬低出生、低死亡；電力及燃氣供應業則受惠能源政策呈高出生、低死亡；子類別以網購及餐食業出生及死亡家數最多。

財政部表示，各年的淘汰家數比率逐年降低並趨收斂，由首兩年10%降至第5年4.9%，反映出隨企業經歷市場洗禮、汰弱留強後的結果。5年內淘汰企業家數約占出生數4成，其中逾半數集中於前2年，凸顯企業出生後2年內為企業經營考驗的關鍵時刻。

財政部表示，企業存續情況與產業發展態勢相關，如電力及燃氣供應業於能源政策挹注下，存續5年家數占比達8成；住宿餐飲業因市場競爭激烈、藝術娛樂休閒服務業受夾娃娃機店拖累影響，存續5年占比分別為55%與41%，屬相對較低業別。

財政部觀察，2023年整體活躍企業家數中約有1%屬高成長企業，9成集中於年營收逾千萬元、適用自動報繳課稅制度的公司組織。高成長企業家數占比與營收成正比，年營收逾千萬而未達億元者為整體平均3倍，達3.1%；逾億元企業則提高至13倍，達13.4%。

財政部補充，主要為受重大因素影響或短期供需失衡的產業，例如2021年及2022年因塞港問題受惠的航運業、2023年因升息與疫情解封後報復性旅遊影響的銀行業、旅行相關服務業。

與國際資料比較，財政部說明，受課稅資料涵蓋範圍、產業差異等因素影響，台灣企業出生及死亡率相對偏低，與歐盟平均值10.5%及8.7%相比，僅占其6成，亦較鄰近國家南韓低。高成長企業家數占比亦低於歐盟平均9.2%，僅較南韓（0.1%）高。企業出生後首年存續率與澳洲、英國、紐西蘭等國家皆逾8成相近，5年存續率則以台灣達6成較高。