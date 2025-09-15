8月房地合一稅新北市14億居六都之冠 台南年減近5成

快訊

中央社／ 台北15日電

信義房屋根據財政部最新公布統計，今年8月全國總計房地合一稅收為新台幣49.7億元，月減15%、年減30%，單看六都表現，以新北市金額居冠、台南跌幅最深；今年前8個月全國房地合一稅收金額為345億元，受交易量衰退影響，年減21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿表示，房地合一稅減少，反映市場交易量減少，部分與2016年後買進的屋主轉售狀況減少有關。不過房地合一稅還是維持相當量能，近6個月每月平均都有48億元，多數繳房地合一稅的屋主，都享受到波段房價上漲的結果。

信義房屋根據今年8月六都稅收統計，個人房地合一稅以新北市14.1億元居冠，雖然月減31%，但年增21%，是六都中唯一出現年增的縣市；去年同期個人房地合一稅冠軍則是台中市12.5億元，近期新北市已有連續超車的跡象。

台中市今年8月個人房地合一稅為9.1億元，月增47%、年減28%，是六都中唯一呈現月增的縣市；高雄市5.9億元，年減47%；桃園市5.4億元，年減45%；台北市5.3億元，年減33%；而台南市2.3億元，年減49%，為六都跌幅最大。

曾敬德表示，疫情後出現房價大漲，在2016年購屋的屋主都享受到一波資產價格大幅上揚，出售時也會出現高額的房地合一稅負，轉手最多就是持有滿5年20%稅率的轉手案件，這時間轉手相對划算，包括稅率相對較低，且下一個級距要多持有滿5年且才下降5%。

曾敬德建議，房價大漲，房地合一稅的稅金也高，民眾報稅時一定要合乎規定，包括申報成本與費用等單據、匯款紀錄甚至是裝修前後的照片等，最好都要留存。

