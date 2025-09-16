快訊

抵價地首次移轉 享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾因土地遭政府區段徵收，日後領回的「抵價地」在第一次移轉時，享有土地增值稅減徵40%的優惠。

稅務局說明，所謂「抵價地」，是指土地遭區段徵收後，原地主可依規定領回的土地，用來抵充徵收補償款，這些土地因經過政府規劃與開發，價值往往有所提升，因此在移轉時容易產生較高的土增稅，為照顧地主權益，法規設計第一次移轉可減徵40%的優惠，等於稅金打六折，降低地主負擔。

稅務局提醒，若地主領回抵價地後，先以「夫妻贈與」或「信託登記」方式辦理移轉，再由受贈人或受託人處分該筆土地時，仍可適用相同減徵規定。換句話說，抵價地只要是在「第一次移轉」，不論是直接出售，或是先經過家庭間的贈與、信託，再到市場交易，土增稅都能打六折。

抵價地首次移轉 享優稅

民眾因土地遭政府區段徵收，日後領回的「抵價地」在第一次移轉時，享有土地增值稅減徵40%的優惠。

