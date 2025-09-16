快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

牌照稅裁罰 採彈性倍數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

高雄市稅捐處表示，《使用牌照稅法》裁罰制度已修正，過去一律採「固定倍數」開罰，現已改為「彈性倍數」，稽徵機關可依違規情節輕重、是否屬故意，以及是否為累犯來判斷罰鍰倍數，讓處罰更符合比例原則。

稅捐處解釋，以往只要違規被抓到，無論是初犯或累犯，都是依相同倍數處罰，難免讓部分初犯者覺得處罰過重，修法後，情節較輕者罰鍰將減少，但若是蓄意或屢犯，仍會面臨較嚴格處罰。

修法共三大重點，第一，車輛未依規定申領臨時牌照、試車牌照，或逾期牌照繼續上路，改為最高一倍以下，初犯只罰應納稅額0.3倍，若一年內再犯則提高至0.6倍，若屬故意則處一倍，若在裁罰前已補繳稅款，還可減輕處罰。

第二，新購、進口或新裝配車輛，若未領牌照就上路，裁罰倍數修正為應納稅額 「一倍以下」；第三，若有車輛牌照轉賣或移用的情況，倍數從原本固定二倍改為「二倍以下」，初犯裁罰0.6倍，累犯1.2倍，故意者處二倍，且每次最高不得超過15萬元。

稅款 牌照稅

延伸閱讀

政院：台北、台中統籌款增加金額居冠且有歲計賸餘 應能好好照顧市民

電動車免徵牌照、貨物稅 擬延至2030年底

立院新會期19日開議…財經三大法案 優先推動

香港立會通過籃球博彩合法化 發給馬會營運牌照

相關新聞

企業外幣記帳報稅 兩重點

隨國際貿易頻繁，愈來愈多企業為方便處理帳務，選擇以外幣作為功能性貨幣及記帳貨幣。財政部南區國稅局提醒，雖企業可依會計準則...

夫妻四種情況免合併申報 可各自報繳綜所稅

財政部台北國稅局表示，夫妻申報綜所稅時，原則上必須採合併申報，只有在四種情況下才能各自申報，提醒納稅人應留意規定，以免漏...

牌照稅裁罰 採彈性倍數

高雄市稅捐處表示，《使用牌照稅法》裁罰制度已修正，過去一律採「固定倍數」開罰，現已改為「彈性倍數」，稽徵機關可依違規情節...

抵價地首次移轉 享優稅

民眾因土地遭政府區段徵收，日後領回的「抵價地」在第一次移轉時，享有土地增值稅減徵40%的優惠。

電動車免徵牌照、貨物稅 擬延至2030年底

電動車繼續享有減稅優惠！財政部新會期優先法案出爐，擬修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，延長電動車免徵貨物稅及牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止，預估每年減稅利益達新台幣96億元。對此，汽車專家邱文福認為，電動車並非唯一減碳車輛，政府對其他減碳車種（如油電車）也應有類似減免。

房市涼了、政府稅收也少了 8月全國房地合一稅49.7億元、年減三成

財政部最新公布統計，2025年8月全國房地合一稅收49.7億元，月減15%且年減幅度達三成；累計今年前八月全國的個人房地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。