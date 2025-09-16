牌照稅裁罰 採彈性倍數

高雄市稅捐處表示，《使用牌照稅法》裁罰制度已修正，過去一律採「固定倍數」開罰，現已改為「彈性倍數」，稽徵機關可依違規情節輕重、是否屬故意，以及是否為累犯來判斷罰鍰倍數，讓處罰更符合比例原則。

稅捐處解釋，以往只要違規被抓到，無論是初犯或累犯，都是依相同倍數處罰，難免讓部分初犯者覺得處罰過重，修法後，情節較輕者罰鍰將減少，但若是蓄意或屢犯，仍會面臨較嚴格處罰。

修法共三大重點，第一，車輛未依規定申領臨時牌照、試車牌照，或逾期牌照繼續上路，改為最高一倍以下，初犯只罰應納稅額0.3倍，若一年內再犯則提高至0.6倍，若屬故意則處一倍，若在裁罰前已補繳稅款，還可減輕處罰。

第二，新購、進口或新裝配車輛，若未領牌照就上路，裁罰倍數修正為應納稅額 「一倍以下」；第三，若有車輛牌照轉賣或移用的情況，倍數從原本固定二倍改為「二倍以下」，初犯裁罰0.6倍，累犯1.2倍，故意者處二倍，且每次最高不得超過15萬元。