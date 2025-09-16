夫妻四種情況免合併申報 可各自報繳綜所稅

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部台北國稅局表示，夫妻申報綜所稅時，原則上必須採合併申報，只有在四種情況下才能各自申報，提醒納稅人應留意規定，以免漏報所得。圖／AI生成
財政部台北國稅局表示，夫妻申報綜所稅時，原則上必須採合併申報，只有在四種情況下才能各自申報，提醒納稅人應留意規定，以免漏報所得。

四種情況包括：第一，分居已滿六個月，並經法院宣告改用分別財產制；第二，分居已滿六個月，且經法院裁定未成年子女權利義務的行使或負擔；第三，依《家庭暴力防治法》取得通常保護令；第四，已取得暫時或緊急保護令。

台北國稅局表示，在這些狀況下，夫妻才可合法分開申報。除此之外，單純的協議分居並不在例外範圍內，仍必須合併申報。

國稅局說明，綜所稅採「家戶所得制」，強調夫妻視為同一課稅單位。除非是在課稅年度內結婚或離婚，可選擇合併或分開報稅，或符合上述四種例外情況，否則依法都必須合併申報。

舉例來說，美美（化名）與配偶因婚姻不睦，自2023年起協議分居，當年度兩人各自辦理綜所稅結算申報，且沒有填寫配偶資料，後來國稅局查獲，除要求補稅外，並依規定裁罰，美美不服，主張雙方因感情不佳才分開申報，並非刻意規避，但國稅局審查後認為，單純協議分居並未符合法定的例外情況，因此仍維持原有裁罰決定。

國稅局指出，設立這四種例外的用意，是要保障確實面臨特殊困境的納稅人。例如，法院已介入財產制度或裁定未成年子女監護權歸屬，或在家暴情況下，受害人已取得保護令，才屬於可各自申報的正當理由，若只是因婚姻不睦或雙方協議分居，沒有法院判決或保護令認定，仍必須依法合併申報。

