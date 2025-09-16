企業外幣記帳報稅 兩重點

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
隨國際貿易頻繁，愈來愈多企業為方便處理帳務，選擇以外幣作為功能性貨幣及記帳貨幣。財政部南區國稅局提醒，雖企業可依會計準則選擇外幣記帳，但在申報營所稅時，仍必須將決算表折算為新台幣，並正確認列匯率變動損益。

國稅局說明，依「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」規定，企業若以外幣為功能性貨幣並同時作為記帳貨幣，報稅時須將各項收入、成本、費用與損失依規定匯率折算為新台幣，換句話說，帳務雖以外幣呈現，但在報稅上仍以新台幣為基準。

規定共有兩大重點，第一，企業以外幣記帳的各項收入與支出，應依當年度臺灣銀行每月末日的收盤即期買入匯率，如無則採現金買入匯率，計算年度平均匯率，再四捨五入至小數點以下第五位，換算成新台幣。

第二，若以記帳貨幣以外的貨幣（含新台幣）交易，入帳匯率與結匯匯率變動所產生的損益，須依營所稅查核準則規定列為當年度兌換損益，並依上述平均匯率換算為新台幣後一併申報。

舉例來說，甲公司2024年以美元為功能性貨幣與記帳貨幣，全年銷貨收入總額為1,000萬美元。依臺銀公告的年度平均匯率32.13458元，換算後應申報新台幣3億2,134萬5,800元。

另外甲公司於同年3月自歐洲進口設備30萬歐元，入帳匯率為1歐元兌1.09美元，但實際付款時的匯率為1歐元兌1.08美元，產生3,000美元差額。這筆差額必須列為2024年度兌換盈益，再依年度平均匯率換算為新台幣9萬6,403元，納入所得稅申報。

國稅局強調，隨跨境交易日益頻繁，外幣換算與兌換損益的處理不僅是會計問題，更直接影響營所稅申報正確性，若換算方法錯誤，將導致收入或成本低報或高報，不僅會被補稅，還可能因違反規定而受罰。

國稅局建議，企業若選擇外幣為功能性貨幣與記帳貨幣，應嚴格依規定換算，並妥善保存匯率計算依據與相關憑證，以備查核。

