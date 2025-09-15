快訊

房市涼了、政府稅收也少了 8月全國房地合一稅49.7億元、年減三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

財政部最新公布統計，2025年8月全國房地合一稅收49.7億元，月減15%且年減幅度達三成；累計今年前八月全國的個人房地合一稅收金額為345億元，受到交易量衰退影響，前八月的房地合一稅收也年減21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅減少表現與交易量年減表現一致，反映市場交易量減少，部分也是2016後買進的屋主轉售狀況減少有關，不過房地合一稅還是維持相當量能，近六個月每月平均都還有48億元，多數繳到房地合一稅的屋主，都享受波段房價上漲的結果。

稅收統計，8月個人房地合一稅仍以新北市14.1億元居冠，雖然月減3成，但年增21%，去年8月的個人房地合一稅冠軍則是台中市12.5億元，近期新北市已經有連續超車的跡象，今年8月台中市的個人房地合一稅則是9.1億元，月增47%但年減28%，高雄市8月個人房地合一稅收5.9億元，年減47%，台北市5.3億元，年減33%，桃園市5.4億元，年減45%。

由於疫情後出現房價大漲，曾敬德分析，2016年購入的屋主都享受到一波資產價格大幅上揚，出售時也會出現高額的房地合一稅負，轉手最多就是持有滿5年20%稅率的轉手案件，這時間轉手相對划算，包括稅率相對較低，且下一個級距要多持有滿5年且才下降5%。

曾敬德指出，由於房價大漲房地合一稅的稅金也高，稅捐機關難免會關注一下，民眾報稅時一定要合乎規定，包括申報成本與費用等單據、匯款紀錄甚至是裝修前後的照片等，最好都要留存。

財政部最新公布統計，2025年8月全國房地合一稅收49.7億元，月減15%且年減幅度達三成。信義房屋／提供

房市涼了、政府稅收也少了 8月全國房地合一稅49.7億元、年減三成

