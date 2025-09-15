老父把房送給子女卻失敗？ 「一生一屋」優惠稅率照樣沒了

台中市政府地方稅務局提醒，民眾若擁有兩處以上房地，先把其中一處房屋贈與成年子女，再出售另一處房地，並不能適用「一生一屋」自用住宅用地優惠稅率課徵土地增值稅，原因在原本的制度設計，就是為了保障家庭核心成員，包括夫妻與未成年子女僅有唯一自住房屋的情況，若已持有或處分過多處房地，就不在優惠適用範圍內。

稅務局說明，現行規定中，土地所有權人如果過去已經用過「一生一次」自用住宅用地稅率，仍有機會再申請「一生一屋」優惠，但必須符合嚴格條件，核心精神就是「家庭僅有一處自住房屋」，不論是所有權人、配偶或未成年子女，皆不能在外另有其他房地，才算符合規範。

依規定，申請「一生一屋」必須同時符合五大條件，第一，出售都市土地面積不得超過150平方公尺，非都市土地則不得超過350平方公尺；第二，出售時土地所有權人及其配偶、未成年子女，不得持有該自用住宅以外的房屋；第三，土地須持有滿六年以上；第四，出售前，土地所有權人或其配偶、未成年子女必須在該地設有戶籍，且連續居住滿六年；第五，出售前五年內，不得將房屋出租或作為營業使用。

舉例來說，納稅人小汪（化名）同時持有台中市與彰化縣兩處房地，雖然先把彰化縣的房屋贈與給成年子女，但土地仍保留在自己名下，之後若再出售台中市的房地，因名下仍有另一處基地存在，已不符合「僅有一處自住房地」的規範，自然就無法再申請一生一屋優惠稅率。

稅務局強調，一生一屋優惠稅率是考量一般家庭大多只有一處自住房，政府才放寬條件，讓納稅人除了用過一次「一生一次」優惠之外，還能再多一次機會，若名下房地不只一處，就失去制度原本保障「唯一自住房屋」的意義，民眾在規劃房地贈與或買賣前，務必要清楚了解相關規範，避免事後才發現無法享有稅率優惠。