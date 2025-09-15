電動車免徵牌照稅貨物稅 擬延至2030年底

財政部新會期優先法案出爐，擬修正貨物稅條例、使用牌照稅法，延長電動車免徵貨物稅及牌照稅實施期間5年，至2030年12月31日止，預估每年減稅利益達新台幣96億元。

有別於過往延長免徵措施通常以4年為基準，財政部表示，為配合2030年溫室氣體淨排放量減量目標，使整體政策方向一致，此次規劃延長5年至2030年底。目前相關修正草案均已送赴行政院審議，待行政院會拍板。

財政部說明，為推動節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利電動車輛相關產業發展，達成政府運具電動化階段性目標，實現2050淨零排放，擬修正使用牌照稅法第5條，將直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限，延長5年至2030年底。

同時，財政部研擬修正貨物稅條例第12條之3，明定購買完全以電能為動力的電動車輛並完成登記者，免徵該車輛貨物稅，實施期間同樣延長至2030年底，但電動小客車免徵金額仍以完稅價格140萬元計算稅額為限。

至於原條文授權行政院在減免年限屆期前半年，得視實際推展情況決定是否延長減免年限，修正草案擬刪除相關文字，以符合今年6月立法院審議貨物稅條例修法時的意見。