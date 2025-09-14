獨資商號轉讓存貨 要稅

財政部台北國稅局表示，獨資營利事業變更負責人時，原負責人將存貨及固定資產移轉與新負責人，依規定要視為銷售貨物，應開立統一發票並申報繳納營業稅。

台北國稅局表示，獨資組織雖以商號名義營業，但仍屬個人事業，權利義務主體為獨資經營之自然人，變更負責人時，屬於法律上的權利主體變更，因此在移轉存貨、固定資產給新負責人時，應開立統一發票交給新商號，且應於轉讓日起15日內申報繳納營業稅。至於新商號取得統一發票，所支付的進項稅額，可依規定申報扣抵銷項稅額。

國稅局提醒，獨資營業人如於變更負責人時有未依規定開立統一發票情形者，主動向所轄稽徵機關補申報並補繳所漏稅款，可依規定加計利息免罰。