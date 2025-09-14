稅收挹注長照基金減幅擴大 前八月撥入518億元...下滑二成

財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金518億元，年減20.6％，減幅擴大，占累計分配預算數比率為78.3％，四大稅收來源中，房地合一稅撥入金額大減29.9％，贈與稅也大減53％。

長照基金由《長期照顧服務法》授權、2017年開始成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7%。

稅收財源方面，今年前八月撥入長照基金稅收共518億元，與去年同期相比減少134億元、年減20.6%，相較於前七月年減17.7%，減幅更為擴大，主因仍是房地合一稅減少。

據財政部統計，房地合一稅今年以來累計貢獻長照基金248億元，與前一年度減少106億元，年減29.9%，減少幅度已逼近三成，但仍是長照基金最主要的稅收財源。

不動產市場持續受到房貸緊縮影響，再加上8月時逢暑假為出遊旺季與月初豪大雨干擾，打亂民眾看房簽約等買氣，衝擊房市交易量能，房地三稅仍續呈雙位數的負成長，年減均逾三成，連帶影響所撥補之相關基金。

今年前八月長照基金的第二大來源為菸稅，共挹注171億元，年減0.6%；遺產稅撥入74億元，年增0.6%，主要是因為8月有大額案件，單月挹注16億元、年增93.8%；贈與稅則撥入24億元，年減53%。