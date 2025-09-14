快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

稅收挹注長照基金減幅擴大 前八月撥入518億元...下滑二成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金518億元，年減20.6％，減幅擴大。示意圖。記者邱德祥／攝影
財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金518億元，年減20.6％，減幅擴大。示意圖。記者邱德祥／攝影

財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金518億元，年減20.6％，減幅擴大，占累計分配預算數比率為78.3％，四大稅收來源中，房地合一稅撥入金額大減29.9％，贈與稅也大減53％。

長照基金由《長期照顧服務法》授權、2017年開始成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7%。

稅收財源方面，今年前八月撥入長照基金稅收共518億元，與去年同期相比減少134億元、年減20.6%，相較於前七月年減17.7%，減幅更為擴大，主因仍是房地合一稅減少。

據財政部統計，房地合一稅今年以來累計貢獻長照基金248億元，與前一年度減少106億元，年減29.9%，減少幅度已逼近三成，但仍是長照基金最主要的稅收財源。

不動產市場持續受到房貸緊縮影響，再加上8月時逢暑假為出遊旺季與月初豪大雨干擾，打亂民眾看房簽約等買氣，衝擊房市交易量能，房地三稅仍續呈雙位數的負成長，年減均逾三成，連帶影響所撥補之相關基金。

今年前八月長照基金的第二大來源為菸稅，共挹注171億元，年減0.6%；遺產稅撥入74億元，年增0.6%，主要是因為8月有大額案件，單月挹注16億元、年增93.8%；贈與稅則撥入24億元，年減53%。

長照 房地合一稅

延伸閱讀

法國債信評等 惠譽降至A+…政壇動盪外資心慌慌

全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家

擴大服務長輩 邱議瑩：將推動長照中心升格

新北7行政區名列低度用電區 學者議員憂空戶惡化

相關新聞

稅收挹注長照基金減幅擴大 前八月撥入518億元...下滑二成

財政部統計，今年前八月稅收挹注長照基金518億元，年減20.6％，減幅擴大，占累計分配預算數比率為78.3％，四大稅收來...

獨資商號轉讓存貨 要稅

財政部台北國稅局表示，獨資營利事業變更負責人時，原負責人將存貨及固定資產移轉與新負責人，依規定要視為銷售貨物，應開立統一...

新聞中的法律／婚姻財產的責任與保障

台灣正在修正《民法》「親屬編」部分條文，除放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年即可請求離婚外，財產分配與贍養費制度也將...

提早送房給小孩、老公死了後悔想拿回 最終結果曝

很多父母疼愛小孩或節稅考量，會把名下所住房子，先過戶給小孩，登記在小孩名下。專家說，這樣做要三思，如果不想送了，可能要不...

財政部盯上網紅收入！會計師教你四大重點弄懂課稅原則

財政部最新公告，凡是在網路上經常發表創作或分享資訊，並從平臺獲取分潤收入的網紅，都屬於提供勞務，必須依規定辦理稅籍登記、...

台中男買房不成還被凍結帳戶！稅務局揪出這細節忘了做

台中一名林姓男子日前突然收到銀行通知，帳戶遭法務部行政執行署台中分署凍結，嚇得以為自己遇上詐騙。追問後才發現，竟是因為欠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。