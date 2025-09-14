新聞中的法律／婚姻財產的責任與保障

台灣正在修正《民法》「親屬編」部分條文，除放寬離婚條件，只要夫妻在五年內分居三年即可請求離婚外，財產分配與贍養費制度也將迎來重大調整。新制明訂，離婚後的贍養費請求權僅限兩年內行使，且一旦再婚即不得再請求；修法更將具有溯及力，意味現有案件也可能受到影響。

此次修法起因於大法官釋憲，認為限制有責配偶才能訴請離婚「部分違憲」，因此進行修正。但更值得注意的是，未來婚姻制度下的財產責任與保障模式，將被重新定義。

首先要思考的是，「如果一方因出軌與第三人發生關係，這樣的人究竟有沒有權利要求離婚？」傳統制度採「有責無權」原則，過錯方不得訴請離婚。但在實務上，若婚姻早已破裂，卻因一方有責而被迫延續，常導致雙方陷於長期僵局。

不過此次修法核心不只是「誰能離婚」，更關鍵的是「離婚後怎麼分配財產」。過去台灣社會對於贍養費與剩餘財產分配，常抱持「保障弱勢」立場，導致部分配偶長期依賴對方經濟支持。

但隨社會性別角色變遷，立法者也意識到，婚姻不應是「終身保障」，而是「責任有限、各自獨立」。

修法最大亮點之一，就是將贍養費請求權設有明確期限。未來若離婚後兩年內沒有主張贍養費，就喪失請求權；若已再婚，則完全不得請求。如此規範不僅減少冗長訴訟，也避免前配偶間「糾纏不清」。

舉例來說，實務上常見離婚多年後，經濟弱勢方突然提出贍養費訴訟，造成另一方難以預期自身財務規劃。新制度透過時效與再婚排除，讓贍養費更具明確性與終局性，既保障必要照顧，也避免制度被濫用。

除贍養費外，剩餘財產分配制度同樣受到關注。現行法律下，婚姻關係終止時，雙方需計算婚後財產增值，並進行差額分配。這套制度設計原意在於保障婚姻中的「隱性貢獻」，例如家庭主婦對家務付出。但在現代社會，夫妻雙方多半有工作收入，差額計算常引發激烈爭議。

修法後，財產分配制度可能更強調「公平與效率」，而非無限上綱的扶養義務。若搭配贍養費期限限制，未來財產糾紛的範圍可能縮小，司法資源也能更集中。並提醒這不只是法律問題，更關乎婚姻中對財產的共同期待與責任分擔。

即便焦點轉向財產分配，社會對於「出軌者能否訴請離婚」仍存在強烈爭議。有人認為，一旦放寬條件，恐使婚姻忠誠義務被削弱，甚至讓有責方「得利」。不過修法並非鼓勵背叛，而是承認當婚姻已無存續可能時，法律應給予合理出口。同時，財產與贍養費的重新設計，正好形成一種平衡：即便出軌者能離婚，也未必能免除財務責任。

這波修法不僅是條文修訂，更是婚姻制度的一場觀念轉型。未來離婚將更強調「有限責任」而非「無限拖累」，法律不再只是懲罰有責一方，而是尋求雙方脫離困境後的公平分配。總結來說，婚姻本質上是一份契約。但在台灣，多數人走進婚姻時，並沒有意識到這是一份「合約關係」，反而只把它當作「感情關係」，這就是為什麼遇到外遇、財產、撫養、贍養等問題時，會產生爭議。

因此未來在修法過後，婚姻的意義在於真實的共同生活，而不是被法律綁住的形式。修法後，台灣社會必須學會接受，財產責任是有限的，而幸福追求是個人的。

（本文由安永台灣法律服務合夥律師闕光威口述，記者余弦妙整理）