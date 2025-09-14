提早送房給小孩、老公死了後悔想拿回 最終結果曝

很多父母疼愛小孩或節稅考量，會把名下所住房子，先過戶給小孩，登記在小孩名下。專家說，這樣做要三思，如果不想送了，可能要不回來，或是要透過訴訟或是當時的附負擔的約定，才有可能取回所有權。

而即使小孩同意返還房子，也會有日後出售房子面臨高額房地合一稅的問題。

最近有一例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位60多歲媽媽，因疼愛小孩，加上考慮8年前，還是50多歲時，就和先生談好，將自住的房屋贈與給3個小孩，由3個小孩各取得1/3所有權。

前些日子爸爸往生了，媽媽心裡越想越不踏實，擔心小孩不孝，如果將房賣掉，或是辦理抵押貸款，未來要住哪裡？於是想把原本登記在3位小孩名下的房屋要回來，返還登記在自己名下比較實在。

鄭文在說，要求返還贈與房屋，可以透訴請法院訴訟、申請調解、或用買賣，贈與方式。

這位媽媽好運，小孩沒有出售，也沒有抵押借款，而且小孩們知道媽媽的擔心，也都同意返還房屋所有權給媽媽。

如果辦理房屋買賣，媽媽必須提出金流，小孩則需負擔一筆房地合一稅，因先前是受贈所得，取得成本為公告價值，稅額可觀。如果辦理贈與，這樣不用動用媽媽的金流，但是要繳納房屋契稅、土地增值稅及贈與稅。

不過，他找到更省錢方式幫助這位媽媽，就是依照內政部108年6月26日台內地字第1080123651號函，有關已辦竣贈與登記之土地，事後依《民法》相關規定合意解除贈與契約的相關規定，無須訂定公定契約書，且免課徵契稅。

另外，贈與稅部分，因為贈與稅免稅額為244萬元，而3位小孩所持有所有權的房屋移轉現值及土地移轉現值都未超過244萬元，所以，也免課徵贈與稅。

土地增值稅部分，因為媽媽在106年將房屋贈與給這3位小孩，再於114年返還贈與，所以土地公告現值已經有所調整，必須繳納土地增值稅。但是，未來媽媽再出售房屋時，土地的前次移轉現值也是從114年重新計算，因此這次繳納的土地增值稅並沒有吃虧。

不過，唯一的問題是，日後媽媽若想出售該間房子，雖然原本在其名下，但已送給小孩，再由小孩贈與返還，房地合一稅取得成本仍需以公告價值計算，必須面臨較的稅負。

鄭文在說，雖然有此問題，但當房子所有權順利回到媽媽的名下，媽媽看到權狀，先前的擔心瞬間化成一抹微笑，也算有了圓滿的結局。