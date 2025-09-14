快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

聽新聞
0:00 / 0:00

提早送房給小孩、老公死了後悔想拿回 最終結果曝

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

很多父母疼愛小孩或節稅考量，會把名下所住房子，先過戶給小孩，登記在小孩名下。專家說，這樣做要三思，如果不想送了，可能要不回來，或是要透過訴訟或是當時的附負擔的約定，才有可能取回所有權。

而即使小孩同意返還房子，也會有日後出售房子面臨高額房地合一稅的問題。

最近有一例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位60多歲媽媽，因疼愛小孩，加上考慮8年前，還是50多歲時，就和先生談好，將自住的房屋贈與給3個小孩，由3個小孩各取得1/3所有權。

前些日子爸爸往生了，媽媽心裡越想越不踏實，擔心小孩不孝，如果將房賣掉，或是辦理抵押貸款，未來要住哪裡？於是想把原本登記在3位小孩名下的房屋要回來，返還登記在自己名下比較實在。

鄭文在說，要求返還贈與房屋，可以透訴請法院訴訟、申請調解、或用買賣，贈與方式。

這位媽媽好運，小孩沒有出售，也沒有抵押借款，而且小孩們知道媽媽的擔心，也都同意返還房屋所有權給媽媽。

如果辦理房屋買賣，媽媽必須提出金流，小孩則需負擔一筆房地合一稅，因先前是受贈所得，取得成本為公告價值，稅額可觀。如果辦理贈與，這樣不用動用媽媽的金流，但是要繳納房屋契稅、土地增值稅及贈與稅

不過，他找到更省錢方式幫助這位媽媽，就是依照內政部108年6月26日台內地字第1080123651號函，有關已辦竣贈與登記之土地，事後依《民法》相關規定合意解除贈與契約的相關規定，無須訂定公定契約書，且免課徵契稅。

另外，贈與稅部分，因為贈與稅免稅額為244萬元，而3位小孩所持有所有權的房屋移轉現值及土地移轉現值都未超過244萬元，所以，也免課徵贈與稅。

土地增值稅部分，因為媽媽在106年將房屋贈與給這3位小孩，再於114年返還贈與，所以土地公告現值已經有所調整，必須繳納土地增值稅。但是，未來媽媽再出售房屋時，土地的前次移轉現值也是從114年重新計算，因此這次繳納的土地增值稅並沒有吃虧。

不過，唯一的問題是，日後媽媽若想出售該間房子，雖然原本在其名下，但已送給小孩，再由小孩贈與返還，房地合一稅取得成本仍需以公告價值計算，必須面臨較的稅負。

鄭文在說，雖然有此問題，但當房子所有權順利回到媽媽的名下，媽媽看到權狀，先前的擔心瞬間化成一抹微笑，也算有了圓滿的結局。

贈與稅 房地合一稅

延伸閱讀

獨／國原院爆重大汙染 1.2公頃土地列控制場址恐再升級

紡織業活化資產 抵禦逆風…南紡、新紡、新纖等推動開發案

Hero Pay替東南亞博弈集團洗錢30億 北檢聲押2首腦獲准

老公贈房後過世 她賣屋增值稅這樣算省90萬元

相關新聞

提早送房給小孩、老公死了後悔想拿回 最終結果曝

很多父母疼愛小孩或節稅考量，會把名下所住房子，先過戶給小孩，登記在小孩名下。專家說，這樣做要三思，如果不想送了，可能要不...

財政部盯上網紅收入！會計師教你四大重點弄懂課稅原則

財政部最新公告，凡是在網路上經常發表創作或分享資訊，並從平臺獲取分潤收入的網紅，都屬於提供勞務，必須依規定辦理稅籍登記、...

台中男買房不成還被凍結帳戶！稅務局揪出這細節忘了做

台中一名林姓男子日前突然收到銀行通知，帳戶遭法務部行政執行署台中分署凍結，嚇得以為自己遇上詐騙。追問後才發現，竟是因為欠...

夫妻間贈與預售屋 須申報

財政部高雄國稅局提醒，夫妻之間互贈財產雖依法免徵贈與稅，但像是贈與預售屋案件，仍需辦理贈與稅申報，原因在於，只有完成申報...

投資型保單收益 要報稅

財政部台北國稅局提醒，自2010年1月1日起，個人購買投資型保單，如因連結之投資標的或專設帳簿資產獲配收益，無論是否提領...

賣地符自住要件 才能退稅

雲林縣稅務局提醒，民眾若出售自用住宅用地後，在兩年內購買新的自用住宅用地，可申請退還部分土增稅，但有個關鍵門檻常被忽略，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。