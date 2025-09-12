財政部盯上網紅收入！會計師教你四大重點弄懂課稅原則

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠稅務法律服務會計師林巨峯。聯合報系資料照
財政部最新公告，凡是在網路上經常發表創作或分享資訊，並從平臺獲取分潤收入的網紅，都屬於提供勞務，必須依規定辦理稅籍登記、開立發票並繳納營業稅，並設下「輔導期」至2026年6月底，從2026年7月1日後未依規定申報，將面臨補稅與處罰。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯指出，這份指引影響範圍廣，特別整理出四大重點，提醒網紅與平臺都要及早因應。

首先，如何判斷「境內網紅」，林巨峯解釋，除了在台灣有住家或工作室，如果使用的電腦或手機登錄地在境內，或手機號碼國碼為+886，也算是境內納稅人，甚至帳單地址、銀行帳戶、IP位址或SIM卡等資訊，也能成為判斷依據。

其次，什麼情況需要辦理稅籍登記，林巨峯解釋，若網紅在台灣有固定營業場所、營業牌號，或僱用人員協助經營，就必須登記；此外，即使完全透過網路經營，只要當月銷售額達到營業稅起徵點，包括勞務5萬元、貨物10萬元，也要依法登記。

第三，課稅方式上，網紅、平臺、廣告主與觀眾形成四方交易，網紅將影片或作品上傳，授權平臺播放廣告或提供付費服務，平臺再將部分收入分潤給網紅，財政部依四方交易對象是否在境內，訂出相應的課稅原則。

最後，指引設有輔導期，2026年6月30日前，稅局將以宣導為主，2026年7月起，若未依規定完成登記或報繳，就不僅要補稅，還會被裁罰。

舉例來說，境內網紅花花（化名）在YouTube上傳影片，取得100元分潤收入，其中80元來自台灣觀眾，20元來自境外觀眾，由於表演行為發生在境內，80元屬境內勞務，需依5%稅率繳納營業稅，若屬查定課稅者，依1%稅率），其餘20元屬外銷勞務，則可適用零稅率。

林巨峯提醒，隨著網紅經濟規模愈來愈大，課稅指引的明確化，將成為業者經營時不可忽視的合規門檻。

