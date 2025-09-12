台中男買房不成還被凍結帳戶！稅務局揪出這細節忘了做
台中一名林姓男子日前突然收到銀行通知，帳戶遭法務部行政執行署台中分署凍結，嚇得以為自己遇上詐騙。追問後才發現，竟是因為欠繳契稅被移送強制執行。但林先生納悶，房子根本沒有過戶到他名下，為何還要繳稅？
經台中市政府地方稅務局查證，事情原來出在契稅申報。林先生當初申報契稅後，因貸款問題未完成買賣移轉登記，屋主其後又把房子轉賣給他人，並由另一買方完成登記。結果導致「一屋二賣」，但林先生的契稅申報卻仍在系統掛著，逾期未繳才被移送強制執行。
稅務局解釋，契稅一旦申報卻未完成移轉登記，若房屋已再賣給他人並完成所有權移轉，原買方即可申請撤銷契稅案件，已繳的稅款也能退還。最後在稅務局協助下，林先生完成撤銷申報，台中分署也同步撤銷扣押命令。
稅務局提醒，民眾若因故無法履約完成過戶，應在解除契約後盡速申請撤銷契稅申報，最好由買賣雙方共同提出；若無法共同申請，買方則需提出法院判決或第三人完成登記的證明資料，才能單獨申請撤銷。否則一旦超過繳納期限，契稅仍會依法移送強制執行，屆時不僅帳戶遭凍結，還可能影響信用與權益。
