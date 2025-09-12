交易量能緊縮 房市三稅全數衰退
財政部昨（11）日公布8月稅收，持續受房貸緊縮影響，加上時逢暑假為出遊旺季與月初豪大雨干擾，衝擊房市交易量能，8月房地合一稅、土增稅、契稅等三大稅目續憔悴，年減幅都超過三成，尤以土增稅減42.7％最慘。
隨著政府透過新青安房貸不計入不動產放款天條，希望打開房貸水龍頭後，未來房市稅收變化值得關注。
財政部統計，土增稅8月實徵46億元，是2016年3月以來新低，年減幅達42.7％，已連六月呈雙位數負成長，同時月減31.1％。從縣市別觀察，六都皆為明顯下滑，其中以新北市、台中市、台北市減少較多，主因仍是交易量下滑，大額案件也呈減少。
契稅8月實徵11億元，年減幅達36.6％，也是連六黑，與上月相比亦呈月減、減幅為23.6％。
個人房地合一稅8月實徵50億元、年減30.5％，則是連五月雙位數負成長，以高雄市、桃園市、台中市減少較多。
