8月證交稅翻紅 進帳277億

財政部昨（11）日公布前八月稅收2.4兆元，年減2.6％。其中因台股回神、上市櫃日均成交值年月雙增，8月證交稅入帳277億元，是歷年同期新高，擺脫連續五個月負成長，轉為年增8.1％。

不過總稅收仍是負成長，前八月累計稅收占累計分配預算數93％，代表稅收入帳仍不如預期，目前大宗稅收只剩9月營所稅暫繳、11月地價稅等，全年稅收是否會短徵仍待觀察。

財政部統計，稅收寫下歷年最強8月的稅目包含遺產稅、證交稅及娛樂稅；前八月累計稅收創同期新高稅目包含綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅以及娛樂稅等六項稅目。

8月總稅收1,537億元，年減10％；前八月實徵淨額2兆4,558億元，年減2.6％。從達成率來看，前八月實徵淨額占累計分配預算數93％，占全年預算數64.6％。

8月證交稅由黑翻紅，且擺脫連五月雙位數負成長，財政部統計處副處長劉訓蓉解釋，8月股市仍持續與美國關稅議題聯動，隨聯準會降息機率大增、台積電可望豁免半導體關稅、美國入股台積電疑慮消除後，激勵AI股漲勢，帶動台股揚升，挹注證交稅。

8月證交稅277億元，是近14個月新高，月增16.1％，年增8.1％是今年4月以來首度轉正；前八月累計實徵淨額1,672億元，是歷年同期第三高，但受基期影響，年減16.5％。

此外美國對等關稅也牽動車市表現，因為台美最終稅率尚未敲定，外界期待汽車租稅減讓利多，民眾購車態度觀望，影響貨物稅、關稅表現。

車輛類貨物稅8月減少9億元，減幅為12.9％，其中以國產車減幅較高、為27.6％，進口車減7％。累計前八月車輛類貨物稅減幅為22.6％，國產車減幅較高、年減29.2％，進口車減20.1％。

關稅8月實徵淨額128億元，年減18.6％，前八月實徵淨額990億元，年減5.6％，其中進口小客車在8月減少20億元、減幅36.5％，前八月減少77億元、減幅是25.6％。

其餘稅收方面，8月營所稅入帳66億元，年減39.5%；前八月實徵淨額6,421億元，年減4.2％，雖結算申報自繳稅款增加，但因美國關稅政策影響，實施延分期繳稅，互抵後呈現下滑。

8月綜所稅實徵829億元，年增5.9％，前八月共入帳7,033億元，年增5.4％，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。