賣地符自住要件 才能退稅

雲林縣稅務局提醒，民眾若出售自用住宅用地後，在兩年內購買新的自用住宅用地，可申請退還部分土增稅，但有個關鍵門檻常被忽略，那就是不論是先賣後買或先買後賣，「出售的那一塊地」都必須符合自用住宅用地資格，否則就無法適用退稅規定。

稅務局表示，很多民眾以為只要在兩年內完成重購登記就能退稅，但其實法規明確規定，「出售的土地」在移轉登記前一年內不得有出租或營業行為，且地上房屋必須為土地所有權人、配偶或直系親屬所擁有，並完成戶籍登記，只要不符合其中任一條件，就不符合「自用住宅用地」的認定。

舉例來說，小強（化名）在2024年1月1日購買了一筆自用住宅用地，完成所有權移轉登記後，於2025年2月2日出售另一塊土地，雖然時間上是先買後賣，看似符合兩年內「重購」的條件，但小強出售的土地一直到2025年2月2日才辦理戶籍遷入，無法申請退還土增稅。

稅務局提醒，無論是先賣後買或先買後賣，關鍵都在於出售的那筆土地在當下是否已符合自用住宅條件。