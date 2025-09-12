賣地符自住要件 才能退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

雲林縣稅務局提醒，民眾若出售自用住宅用地後，在兩年內購買新的自用住宅用地，可申請退還部分土增稅，但有個關鍵門檻常被忽略，那就是不論是先賣後買或先買後賣，「出售的那一塊地」都必須符合自用住宅用地資格，否則就無法適用退稅規定。

稅務局表示，很多民眾以為只要在兩年內完成重購登記就能退稅，但其實法規明確規定，「出售的土地」在移轉登記前一年內不得有出租或營業行為，且地上房屋必須為土地所有權人、配偶或直系親屬所擁有，並完成戶籍登記，只要不符合其中任一條件，就不符合「自用住宅用地」的認定。

舉例來說，小強（化名）在2024年1月1日購買了一筆自用住宅用地，完成所有權移轉登記後，於2025年2月2日出售另一塊土地，雖然時間上是先買後賣，看似符合兩年內「重購」的條件，但小強出售的土地一直到2025年2月2日才辦理戶籍遷入，無法申請退還土增稅。

稅務局提醒，無論是先賣後買或先買後賣，關鍵都在於出售的那筆土地在當下是否已符合自用住宅條件。

土增稅 自用住宅

延伸閱讀

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

存款3億元！鍾東錦：土地出售、誠實申報 「娶到一個好老婆」

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

相關新聞

夫妻間贈與預售屋 須申報

財政部高雄國稅局提醒，夫妻之間互贈財產雖依法免徵贈與稅，但像是贈與預售屋案件，仍需辦理贈與稅申報，原因在於，只有完成申報...

投資型保單收益 要報稅

財政部台北國稅局提醒，自2010年1月1日起，個人購買投資型保單，如因連結之投資標的或專設帳簿資產獲配收益，無論是否提領...

賣地符自住要件 才能退稅

雲林縣稅務局提醒，民眾若出售自用住宅用地後，在兩年內購買新的自用住宅用地，可申請退還部分土增稅，但有個關鍵門檻常被忽略，...

具營業發票性質 免印花稅

彰化縣稅務局表示，並不是所有收據都有繳納印花稅，判斷關鍵在於收據是否具備「營業發票性質」，如果有，就不用再另外徵收印花稅...

8月證交稅翻紅 進帳277億

財政部昨（11）日公布前八月稅收2.4兆元，年減2.6％。其中因台股回神、上市櫃日均成交值年月雙增，8月證交稅入帳277...

交易量能緊縮 房市三稅全數衰退

財政部昨（11）日公布8月稅收，持續受房貸緊縮影響，加上時逢暑假為出遊旺季與月初豪大雨干擾，衝擊房市交易量能，8月房地合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。