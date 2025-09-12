具營業發票性質 免印花稅

彰化縣稅務局表示，並不是所有收據都有繳納印花稅，判斷關鍵在於收據是否具備「營業發票性質」，如果有，就不用再另外徵收印花稅。

稅務局說明，若是小規模營業人，像是個體商家、小吃攤所開立的「免用統一發票收據」，這類收據因具有營業發票性質，不屬於印花稅課稅範圍，民眾或業者不必另外貼稅票或繳稅，也就是說，小規模營業人開立收據相當於發票，因此享有免徵待遇。

但若不是小規模營業人，像是執行業務者、補習班、幼稚園等機構開立收據，就不屬於營業發票性質收據，這種收據依法須繳納印花稅，每件依金額按千分之4計算。舉例來說，若補習班開立一張1萬元收據，就必須繳納40元印花稅。