夫妻間贈與預售屋 須申報

財政部高雄國稅局提醒，夫妻之間互贈財產雖依法免徵贈與稅，但像是贈與預售屋案件，仍需辦理贈與稅申報，原因在於，只有完成申報，稅務機關才能核發「贈與稅不計入贈與總額證明書」，供建設公司作為辦理換約過戶的依據。

若未申報，就算符合免稅條件，也無法順利完成移轉程序。

國稅局說明，從2023年7月1日起，《平均地權條例》已明定預售屋原則上禁止換約轉售，除非轉讓對象是配偶、直系血親、二親等旁系血親，或經主管機關核准特殊情況。配偶間預售屋移轉雖屬於法規允許範圍，但仍需遵守贈與稅申報程序，「免稅」並不等於「免申報」，這一步驟是完成合法換約的重要關鍵。

依據《遺產及贈與稅法》，夫妻互贈財產不計入贈與總額，不需要繳稅。不過，國稅局提醒，還是得透過納稅人申報來確認交易屬性，完成申報後，才會核發證明文件，讓建設公司依規定辦理移轉，這也是為了避免日後因文件不齊或未經確認，產生稅務爭議。

至於申報時需要準備哪些資料，國稅局說，若無償將預售屋權利移轉給配偶，必須檢附贈與契約書、贈與雙方的身分證明文件、預售屋權利移轉讓渡書、權利價值憑證，例如建設公司發票或分期付款明細，以及房屋土地預定買賣契約書等，只要備齊這些文件，即可送交稅務機關辦理。

辦理方式除臨櫃繳件外，也能透過財政部電子申報繳稅服務網站線上完成，民眾只要憑自然人憑證或健保卡認證，就能進入「贈與稅」專區辦理，並自行列印繳款書，整個流程都能在網路上完成，更加省時便利。

國稅局提醒，許多民眾誤以為夫妻間互贈財產免稅，就完全不必處理相關手續，其實，若未完成申報，不僅拿不到「不計入贈與總額證明書」，以前述預售屋贈與為例，建設公司也不會同意辦理移轉，導致程序卡關，建議民眾應事先了解規定，並妥善準備文件。