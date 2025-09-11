夫妻贈與注意！專家籲辦理變更前次移轉現值 少繳增值稅90萬元

隨人口老化，不動產繼承愈來愈多。專家表示，如果房子曾經辦理夫妻贈與，當存活的一方辦理繼承，在取得遺產稅證明或完稅證明時，記得向地政事務所辦理變更前次移轉現值，這樣日後售屋，可以省下不少土增稅。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，主要是房屋買賣，除了房地合一稅外，賣方最重的負擔就是土地增值稅，而持有期間越久，土地增值稅就越高。

最近有一個案，一位先生在民國76年間取得一間新北房子，並於103年間透過夫妻贈與將該不動產贈與登記給太太，因為夫妻贈與不課徵土地增值稅，所以該房子土地前次移轉現值，仍記載在76年。

後來先生在103年底即往生，因為是往生前兩年內的夫妻贈與，房子必須計入先生的遺產稅中申報，不過該不動產現值及其他現金合計並沒有超過1,333萬元免稅額，並不需要繳納遺產稅。

由於太太和家人大多住在南部，日前把房子賣掉，並向稅捐機關申報土增稅。由於先生往生繼承時，因先生之前已把房子贈與給太太，並沒有再次辦理變更移轉，土地公告現值還停留在76年。

如此一來，到底土增稅該從76年算到114年，還是從103年算到114年，家人很疑惑，向地政士詢問。

鄭文在表示，依照《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前兩年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅。

被繼承人的太太，當初雖然沒有繳納遺產稅，但是該房子已經納入遺產總額課徵遺產稅，即使遺產稅免稅，依法土地的前次移轉現值，應該是先生往生的103年，而非原始買屋時的76年。而以103年算起，一般稅率可省近90萬元。

鄭文在表示，如果有類似情況，記得檢附遺產稅免稅證明書及申請人身份證影本及印章，到土地所有權管轄的地政事務所辦理變更前次移轉現值後，再通知土地增值稅的管轄稅捐處辦理核發土地增值稅單。

他表示，除了不動產贈與、信託財產、二親等的主張買賣，或是其他被繼承人死亡前2年內，對於《民法》第1138條的繼承人所為的贈與登記，都可能有納入遺產總額計算課徵遺產稅，也可主張調高土地前次移轉現值，少繳土地增值稅。