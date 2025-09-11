快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

台股回溫！財政部公布全國賦稅收入 8月證交稅由黑翻紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部11日公布8月全國賦稅收入，8月實徵淨額1,537億元，年減約1成，以營業稅、贈與稅及營利事業所得稅減少較多，綜合所得稅增加46億元，同時證交稅也在連五黑後翻紅，年增8.1％。示意圖／AI生成
財政部11日公布8月全國賦稅收入，8月實徵淨額1,537億元，年減約1成，以營業稅、贈與稅及營利事業所得稅減少較多，綜合所得稅增加46億元，同時證交稅也在連五黑後翻紅，年增8.1％。示意圖／AI生成

財政部11日公布8月全國賦稅收入，8月實徵淨額1,537億元，年減約1成，以營業稅、贈與稅及營利事業所得稅減少較多，綜合所得稅增加46億元，同時證交稅也在連五黑後翻紅，年增8.1％。

另外，累計1至8月實徵淨額2兆4,558億元，累計1至8月實徵淨額占累計分配預算數93％，占全年預算數64.6％。

營利事業所得稅部分，8月實徵淨額66億元，因8月有大額退稅案件，年減39.5%。累計1至8月實徵淨額6,421億元，較上年同期減少283億元（-4.2%），雖結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅政策影響，實施延分期繳納措施，互抵後呈現下滑。

綜合所得稅部分，8月實徵淨額829億元，年增5.9％，累計1至8月實徵淨額7,033億元，年增5.4%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

營業稅8月因化學品、基本金屬及其製品等進口稅額減少，加以出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較上年同月減少72億元，由-52億元降為-125億元，累計1至8月實徵淨額3,909億元，年減2.3％，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但內需穩定，電子零組件、資通及視聽產品、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

證券交易稅因8月及累計1至8月上市上櫃股票平均每日成交值為5,533億元、4,247億元，分別年增17.2％、年減15.7％。證交稅8月實徵淨額277億元，年增8.1％；累計1至8月實徵淨額1,672億元，年減16.5％。

台股 證交稅 營業稅 綜合所得稅

延伸閱讀

台股創高後拉回免緊張！郭哲榮「正常整理」：散戶不信行情讓大盤一路噴

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

相關新聞

夫妻互贈預售屋注意！國稅局點出關鍵：免稅還是要申報

夫妻互贈財產雖然依法免徵贈與稅，但若涉及預售屋移轉，仍須完成申報手續。高雄國稅局提醒，只有申報後，稅務機關才會核發「贈與...

竹市稅務局提醒：騎樓走廊地供公眾通行 可享房地稅優惠

常見住家或店面將房屋前的騎樓圍起來，作為營業或私人使用空間，影響公共通行。新竹市稅務局提醒，「騎樓走廊地」屬建築基地的一...

持有越久賦稅越重…賣掉繼承土地要懂！專家教你多做1事省數十萬元

房屋交易除了房地合一稅外，土增稅往往是賣方最沉重的負擔，且持有時間越久，賦稅就越重。正業地政士所長鄭文在提醒，很多人忽略...

台股回溫！財政部公布全國賦稅收入 8月證交稅由黑翻紅

財政部11日公布8月全國賦稅收入，8月實徵淨額1,537億元，年減約1成，以營業稅、贈與稅及營利事業所得稅減少較多，綜合...

雲林食品公司未發資遣費57元 硬生生吞下30萬元罰款

雲林縣一家廠商最近招聘3名新進人員並完成教育訓練，卻因公務車調度協調不成，其中1人遭資遣，因涉勞基法「未在終止勞動契約3...

代銷公司假冒廣告業報稅 遭國稅局抓包補稅近百萬

代銷業與廣告業雖然業務內容看似相近，但在營所稅結算申報時，適用規定與純益率完全不同。高雄國稅局近期就查獲一起違規案例，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。