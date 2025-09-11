台股回溫！財政部公布全國賦稅收入 8月證交稅由黑翻紅

財政部11日公布8月全國賦稅收入，8月實徵淨額1,537億元，年減約1成，以營業稅、贈與稅及營利事業所得稅減少較多，綜合所得稅增加46億元，同時證交稅也在連五黑後翻紅，年增8.1％。

另外，累計1至8月實徵淨額2兆4,558億元，累計1至8月實徵淨額占累計分配預算數93％，占全年預算數64.6％。

營利事業所得稅部分，8月實徵淨額66億元，因8月有大額退稅案件，年減39.5%。累計1至8月實徵淨額6,421億元，較上年同期減少283億元（-4.2%），雖結算申報自繳稅款增加，但因應美國關稅政策影響，實施延分期繳納措施，互抵後呈現下滑。

綜合所得稅部分，8月實徵淨額829億元，年增5.9％，累計1至8月實徵淨額7,033億元，年增5.4%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

營業稅8月因化學品、基本金屬及其製品等進口稅額減少，加以出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較上年同月減少72億元，由-52億元降為-125億元，累計1至8月實徵淨額3,909億元，年減2.3％，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但內需穩定，電子零組件、資通及視聽產品、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。

證券交易稅因8月及累計1至8月上市上櫃股票平均每日成交值為5,533億元、4,247億元，分別年增17.2％、年減15.7％。證交稅8月實徵淨額277億元，年增8.1％；累計1至8月實徵淨額1,672億元，年減16.5％。