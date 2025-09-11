雲林食品公司未發資遣費57元 硬生生吞下30萬元罰款

雲林縣一家廠商最近招聘3名新進人員並完成教育訓練，卻因公務車調度協調不成，其中1人遭資遣，因涉勞基法「未在終止勞動契約30天期限內發給資遣費」，經核算資遣費僅57元，但廠商遭這名員工投訴，雲林縣府勞動暨青年事務發展處調查廠商逾期未付屬實，裁罰30萬元，同時不排除向中央反映修法。

據指出，這家食品公司今年4月新聘3名送貨業務員，因公司只有2輛公務車，即以抽籤方式決定誰來使用，未抽中的人則需要自行開車，再由公司補貼油錢。3人第一天上班並完成教育訓練，準備正式上線工作。

不料，沒中籤的員工則向公司表示，他開車不方便只能以機車送貨。但公司基於安全考量，經協調未果，決定資遣該員工，因員工只上1天班，經核算資遣費僅57元，但該員一直未收到資遣費，便一狀投訴到雲林縣府。

勞青處長張世忠表示，依勞基法規定資遣費須於離職後30天內給付，該員工發現期限已屆，卻未領到57元資遣費，即向縣府投訴，經查該公司因作業流程延誤給付屬實，因此依法裁罰30萬元。

張世忠指出，勞基法規定雇主在30天期限未給付資遣費，勞工可向勞動主管機關檢舉，最高可處30萬至150萬元罰鍰，但勞基法只有「直接裁處機制」，至於故意和過失，法規並完全沒有區分。

他進一步指出，也就是對於一些情節輕微且願意立刻改善的雇主，也不適用微罪不舉的制度來裁處，雇主若因認知落差，且所生的危害極低，責難程度微小，也只仍一律用相同的金額來處分，顯有失公允，也有違比例原則。況且縣府無輔導改善的行政裁量空間，也只能提醒雇主務必遵守勞動法令。

張世忠表示，對此，縣府雖函請中央放寬行政裁量，新增限期改善機制，但中央仍建議以行政罰法規定進行減輕罰鍰額度，祇是目前最低罰鍰額度30萬元，即便減輕仍達10萬元，對於不諳法令而違法的微型事業單位而言，實難以消受，因此將持續建請中央是否修法，避免不成比例的沈重罰責衝擊產業。