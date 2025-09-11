快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
業者若誤用行業代號，短期看似少繳稅，但查核時會依實際經營內容更正，仍需補稅甚至加罰。聯合報系資料照
代銷業與廣告業雖然業務內容看似相近，但在營所稅結算申報時，適用規定與純益率完全不同。高雄國稅局近期就查獲一起違規案例，該業者公司名稱確實有「廣告」二字，但公司實際是經營不動產代銷，並不能依廣告業純益率7%繳稅，改按代銷業純益率31%核定，最終須補稅高達86萬元。

國稅局說明，不動產代銷與廣告業雖有部分重疊，但在課稅上屬性完全不同。代銷業若營收在1,000萬元以下，仍可適用擴大書審，純益率為10%；一旦超過1,000萬元，就必須查帳或查核認定，若帳冊不完整，就會改依公告純益率31%計算稅額。

近期違規案例是，某廣告有限公司2023年度營收1,800萬元，依廣告代理商代號申報，並按7%純益率繳25.2萬元稅額，但國稅局查核後發現，該公司雖名為「廣告」，實際卻從事房地產代理銷售，營收又超過1,000萬元，不符合廣告業書審條件。

該公司帳冊不齊全，依規定改按代銷業純益率31%核定，應納稅額達111.6萬元，補稅金額高達86.4萬元。

國稅局提醒，業者若誤用行業代號，短期看似少繳稅，但查核時會依實際經營內容更正，仍需補稅甚至加罰，建議業者申報前可先至財政部網站查詢「稅務行業標準分類」，輸入實際營業項目確認正確代號，避免因誤報導致沉重稅務風險。若過去已經申報錯誤，也能主動補報補繳，僅需加計利息，就能減少遭處罰的風險。

廣告 營收 國稅局

相關新聞

夫妻互贈預售屋注意！國稅局點出關鍵：免稅還是要申報

夫妻互贈財產雖然依法免徵贈與稅，但若涉及預售屋移轉，仍須完成申報手續。高雄國稅局提醒，只有申報後，稅務機關才會核發「贈與...

代銷公司假冒廣告業報稅 遭國稅局抓包補稅近百萬

代銷業與廣告業雖然業務內容看似相近，但在營所稅結算申報時，適用規定與純益率完全不同。高雄國稅局近期就查獲一起違規案例，該...

網紅課營業稅 留意兩關鍵

財政部昨（10）日公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是...

新版攬才專法 拚2026年上路

國發會昨（10）日表示，《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案已獲立法院三讀通過，相關部會啟動30項子法修訂完成，目標是希...

虛報房地合一成本 罰

財政部高雄國稅局提醒，民眾出售房屋或土地時，申報房地合一稅必須如實填報成本費用，切勿以不實資料虛列支出，否則不僅會被補稅...

申報未分配盈餘 有眉角

財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益...

