聽新聞
0:00 / 0:00
申報未分配盈餘 有眉角
財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益或淨損項目，否則一旦誤報，就可能面臨補稅與罰鍰。
國稅局指出，依《所得稅法》規定，企業在申報未分配盈餘時，可減除經會計師查核簽證的次一年度虧損，不過所謂「虧損」，是指該年度財報的稅後淨利，再加計稅後淨利以外的純益項目，並扣掉淨損項目後的結果，換句話說，計算方式並不是只有看「稅後淨損」，而是必須同時把其他影響盈餘的項目納入考量。
舉例來說，甲公司在申報2022年度未分配盈餘時，主張可減除「次一年度虧損額」2,000萬元，因其2023年度財報經會計師查核簽證後，列載2,000萬元稅後淨損。
不過，經查，甲公司同年度還有400萬元屬於「稅後淨損以外的純益項目」，依法必須加回計算，換算後，甲公司實際可減除的虧損額應為1,600萬元，由於甲公司多報了400萬元扣除額，等於短漏報未分配盈餘400萬元，最後遭國稅局核定補徵稅額20萬元（400萬元×5%），並處罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言