聽新聞
0:00 / 0:00

申報未分配盈餘 有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益或淨損項目，否則一旦誤報，就可能面臨補稅與罰鍰。

國稅局指出，依《所得稅法》規定，企業在申報未分配盈餘時，可減除經會計師查核簽證的次一年度虧損，不過所謂「虧損」，是指該年度財報的稅後淨利，再加計稅後淨利以外的純益項目，並扣掉淨損項目後的結果，換句話說，計算方式並不是只有看「稅後淨損」，而是必須同時把其他影響盈餘的項目納入考量。

舉例來說，甲公司在申報2022年度未分配盈餘時，主張可減除「次一年度虧損額」2,000萬元，因其2023年度財報經會計師查核簽證後，列載2,000萬元稅後淨損。

不過，經查，甲公司同年度還有400萬元屬於「稅後淨損以外的純益項目」，依法必須加回計算，換算後，甲公司實際可減除的虧損額應為1,600萬元，由於甲公司多報了400萬元扣除額，等於短漏報未分配盈餘400萬元，最後遭國稅局核定補徵稅額20萬元（400萬元×5%），並處罰鍰。

財報 國稅局

延伸閱讀

申請綠卡簽證將審查「反美」言論 主管機關首長：反川普不算

新版財劃法爭議 財政部：當初試算並非最後結果

海外所得要報繳最低稅負 大陸來源所得列綜所稅申報

綜所稅扣除醫藥費 兩要件

相關新聞

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布了

針對網紅課稅議題，財政部於今天發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，讓經常性於網路（包括但不限於...

網紅課營業稅 留意兩關鍵

財政部昨（10）日公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是...

新版攬才專法 拚2026年上路

國發會昨（10）日表示，《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案已獲立法院三讀通過，相關部會啟動30項子法修訂完成，目標是希...

虛報房地合一成本 罰

財政部高雄國稅局提醒，民眾出售房屋或土地時，申報房地合一稅必須如實填報成本費用，切勿以不實資料虛列支出，否則不僅會被補稅...

申報未分配盈餘 有眉角

財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益...

網紅分潤報稅 用2關鍵區分

財政部昨天公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是境外或境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。