申報未分配盈餘 有眉角

財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益或淨損項目，否則一旦誤報，就可能面臨補稅與罰鍰。

國稅局指出，依《所得稅法》規定，企業在申報未分配盈餘時，可減除經會計師查核簽證的次一年度虧損，不過所謂「虧損」，是指該年度財報的稅後淨利，再加計稅後淨利以外的純益項目，並扣掉淨損項目後的結果，換句話說，計算方式並不是只有看「稅後淨損」，而是必須同時把其他影響盈餘的項目納入考量。

舉例來說，甲公司在申報2022年度未分配盈餘時，主張可減除「次一年度虧損額」2,000萬元，因其2023年度財報經會計師查核簽證後，列載2,000萬元稅後淨損。

不過，經查，甲公司同年度還有400萬元屬於「稅後淨損以外的純益項目」，依法必須加回計算，換算後，甲公司實際可減除的虧損額應為1,600萬元，由於甲公司多報了400萬元扣除額，等於短漏報未分配盈餘400萬元，最後遭國稅局核定補徵稅額20萬元（400萬元×5%），並處罰鍰。