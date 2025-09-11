聽新聞
0:00 / 0:00

虛報房地合一成本 罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，民眾出售房屋或土地時，申報房地合一稅必須如實填報成本費用，切勿以不實資料虛列支出，否則不僅會被補稅，還可能挨罰甚至涉及刑責。

依規定，自2016年1月1日以後取得的房地，若有交易行為，都必須申報房地合一稅，所得額計算方式，是以成交價減去原始取得成本，以及因取得、改良、修繕與移轉支付的必要費用後的餘額。

國稅局指出，常見可扣除的費用包括契稅、印花稅、代書費、規費、公證費、仲介費，以及房屋可供使用前的增置、改良與修繕費用，這些費用都必須有具體事證，例如發票、合約或付款證明，才能核實扣除。

財政部 國稅局 房地合一稅

延伸閱讀

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

經濟日報社論／統籌分配稅款瑕不掩瑜 小修即可

學者指財劃法公式有誤：政院應按正確公式分配 立院啟動修法

USPTO開始排查錯誤微實體及小實體聲明案件

相關新聞

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布了

針對網紅課稅議題，財政部於今天發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，讓經常性於網路（包括但不限於...

網紅課營業稅 留意兩關鍵

財政部昨（10）日公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是...

新版攬才專法 拚2026年上路

國發會昨（10）日表示，《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案已獲立法院三讀通過，相關部會啟動30項子法修訂完成，目標是希...

虛報房地合一成本 罰

財政部高雄國稅局提醒，民眾出售房屋或土地時，申報房地合一稅必須如實填報成本費用，切勿以不實資料虛列支出，否則不僅會被補稅...

申報未分配盈餘 有眉角

財政部台北國稅局提醒，企業申報未分配盈餘時，若要列報扣除次年度虧損，不能只單純看財報上的稅後淨損數字，同時要納入其他純益...

網紅分潤報稅 用2關鍵區分

財政部昨天公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是境外或境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。