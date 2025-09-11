新版攬才專法 拚2026年上路

國發會昨（10）日表示，《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案已獲立法院三讀通過，相關部會啟動30項子法修訂完成，目標是希望2026年1月實施，並且預計此次鬆綁，長期能吸引每年上萬名專業人才留台。

國發會人力發展處長謝佳宜表示，這次鬆綁外國專業人才工作與居留規定，可提升台灣競才實力並強化社會保障制度，將有助於提高台灣在世界人才排名。

謝佳宜表示，這次修法有六大亮點，包括：一、僑外生畢業後延期居留二年期間可自由工作；二、放寬至前1,500名大學之畢業生，免兩年工作經驗；三、數位遊牧簽證停留期間由現行六個月延長至兩年。

四、取得我國副學士以上學位之畢業僑外生，得折抵申請永久居留之連續居留期間一至三年；放寬具一定條件之外國特定專業人才（如全球菁英），年所得600萬元，居留一年得申請永久居留。

五、這次修法放寬經取得永久居留之外國專業人才得適用就業保險、放寬未取得永久居留者亦可適用勞退新制；六、這次修法新增取得永久居留且居留滿十年，並經鑑定及評估符合身心失能者，得使用部分身心障礙照顧服務。

謝佳宜表示，已請相關部會加速子法修訂工作期程，主要集中在內政部、勞動部、教育部等部會，力拚2026年初攬才專法可上路，部分條文先行。她表示，過去四年，外國專業人才有效聘僱許可平均每年新增延攬6,577人次，預期攬才專法修正施行後，初期預計新增延攬人數為6700人，長期希望每年新增延攬1萬人。