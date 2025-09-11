網紅課營業稅 留意兩關鍵

財政部昨（10）日公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是境外或境內，第二是觀眾來自境內或境外。財政部表示，即日起至明年6月底為輔導期，明年7月1日起將展開稽查。

原則上，網紅為境內營業人的話，透過境內平台取得分潤，無論觀眾在海外或海內，都應以5％或1％報繳營業稅；境內網紅透過境外平台取得分潤，來自境內粉絲部份一樣以5％或1％報繳營業稅，來自境外粉絲部分，則以零稅率申報營業稅。

網紅經濟商機無限，財政部表示，網紅授權平台利用創作內容播放廣告或相關付費服務，平台從廣告主取得廣告收入或訂閱收入，網紅則獲取分潤，成為新興網路交易型態。

財政部公布網紅課徵營業稅規範，明確訂出「境內網紅」符合四條件之一，就須辦理稅籍登記，包含：在台灣設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售、透過網路銷售且其當月銷售額達營業稅起徵點（現行銷售勞務為5萬元）。

官員解釋，有一定規模的網紅都會有專門剪輯的辦公室、團隊、甚至會成立公司或工作室，或透過網路平台獲得每月超過5萬元的分潤，都是應辦理稅籍登記對象。

網紅的勞務型態多元，財政部訂定網紅勞務性質認定、相關營業模式課徵原則，屬營業人網紅與平台簽約，或透過平台取得分潤等，應分別依其課稅原則課徵營業稅。

這當中有兩大關鍵，第一是平台性質屬於境內、或境外，第二，則是觀眾、粉絲來自境內或是境外。

舉例來說，網紅小寧（台灣境內網紅）在YouTube（為境外平台）上擁有百萬粉絲，且設有工作室，屬於營業人身分，月銷售額逾20萬元，小寧的影片在YouTube上播放，取得分潤100元，其中來自境內粉絲部分占80％，這80元部分，應以5％稅率計算，報繳營業稅；至於剩下的20元來自境外粉絲，小寧則可以零稅率申報營業稅。