網紅分潤報稅 用2關鍵區分

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨天公布網紅課徵營業稅規範，針對境內網紅自平台取得分潤，明定營業稅課徵規定，從兩大關鍵來區分，第一是平台是境外或境內，第二是觀眾來自境內或境外。財政部表示，即日起至明年六月底為輔導期，明年七月一日起將展開稽查。

原則上，網紅為境內營業人，透過境內平台取得分潤，無論觀眾在國內外，都應以稅率百分之五或百分之一報繳營業稅；境內網紅透過境外平台取得分潤，來自境內粉絲一樣以百分之五或百分之一報繳營業稅，來自境外則以零稅率申報營業稅。

財政部賦稅署官員說，網紅授權平台利用創作內容播放廣告或付費服務，平台從廣告主取得廣告收入或訂閱收入，網紅則獲取分潤。

賦稅署公布網紅課徵營業稅規範，明確訂出「境內網紅」符合四條件之一，就須辦理稅籍登記，包括在台灣設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售、透過網路銷售且其當月銷售額達營業稅起徵點（五萬元）。

財政部訂定網紅勞務性質認定、相關營業模式課徵原則，屬營業人網紅與平台簽約，或透過平台取得分潤等，應課徵營業稅。舉例網紅小寧（境內網紅）在YouTube（境外平台）有百萬粉絲，且設有工作室，屬於營業人身分，月銷售額逾廿萬元，小寧取得YouTube分潤一百元，其中來自境內粉絲部分占八成，這八十元應以百分之五稅率計算，報繳營業稅；剩下的廿元來自境外粉絲，可以零稅率申報營業稅。

