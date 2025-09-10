網紅須繳納營業稅 財部即日起輔導辦理稅籍登記

快訊

中央社／ 台北10日電

財政部賦稅署今天訂定發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，明定網紅新興交易課稅新制，若符合境內網紅在台灣設有實體固定營業場所、具備營業牌號等4類要件之一，未來均須依規定辦理稅籍登記，並報繳營業稅，自即日起開始輔導申報至明年6月30日，繳稅期限為明年7月15日以前。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，賦稅署副署長陳慧綺說明，財政部今天訂定發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，對經常性於網路發表創作或分享資訊的個人，以及利用網紅資訊內容播放廣告或提供相關付費服務的平台，提供辦理稅籍登記及報繳營業稅準據。

考量新制施行初期，網紅及平台恐對相關規定不清楚，陳慧綺表示，輔導期自即日起至明年6月30日，申報繳納為同年7月15日以前；在輔導期間內，網紅及平台若未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅，免依營業稅法第45條、第51條、第52條及稅捐稽徵法第44條規定處罰。

該作業規範明定「境內網紅」的定義，包括在中華民國境內設有固定營業場所、在中華民國境內有住所或居所、所使用電腦設備或行動裝置的安裝地在中華民國境內、所使用的行動裝置連結的手機號碼國碼為中華民國代碼（886），或可依帳單地址、銀行帳戶資訊、IP位址、SIM卡判斷為中華民國境內的自然人，都屬於新制規定範疇。

財政部官員表示，該作業規範明定境內網紅應辦理稅籍登記的4種要件，包括境內網紅在台灣設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售事宜，或透過網路銷售，且其當月銷售額達營業稅起徵點，意即現行銷售貨物為新台幣10萬元、銷售勞務為5萬元，均應辦理稅籍登記。

財政部官員說明，該作業規範也規定了網紅勞務性質認定及相關營業模式的課徵原則。由於符合營業人要件的網紅提供的表演勞務，不屬於執行業務者提供專業性勞務，或個人受僱提供勞務，因此，平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得分潤性質勞務收入等營業模式，應分別依其課稅原則課徵營業稅。

財政部補充，由於付費或免付費觀眾為網紅表演勞務收看及實際消費者，這類勞務交易課徵營業稅方式，除依網紅與平台判斷外，也應以勞務收看及實際消費者判斷，因此，若付費或免付費觀眾位於境內，網紅自平台取得的分潤收入也屬台灣營業稅課稅範圍。

財政部舉例，假設境內網紅甲為營業人，其提供表演勞務授權境外平台YouTube使用、收益，自YouTube取得分潤性質勞務收入65元，其中源自境內付費或免付費觀眾收看部分占80%（即52元），因網紅甲表演勞務提供地、表演收看及使用地均在境內，由甲按稅率5%報繳營業稅，但若甲為查定計算營業稅額的營業人，則依稅率1%課徵。源自境外付費或免付費觀眾收看部分占20%（即13元），因網紅甲表演勞務提供地在境內、表演收看及使用地在境外，這部分得適用零稅率報繳營業稅。

網紅 營業稅 財政部

