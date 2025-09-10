合庫舉辦供應商大會 串聯綠色夥伴打造低碳永續價值鏈

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫自去年配合財政部辦理「第四屆公股金融事業聯合供應商大會」後，為持續深化與供應商的夥伴關係、共創永續價值鏈，於10日舉辦「第一屆合庫金控供應商大會」，以「永續採購x低碳轉型」為主題，邀集近百位供應商夥伴共襄盛舉，全國營業單位亦同步線上參與，展現攜手打造低碳永續價值鏈。

為協助供應商掌握永續發展趨勢，大會特別邀請國立中興大學特聘教授柳婉郁，以「企業邁向淨零永續之關鍵策略」為題，深入解析永續轉型契機、自然資本經營與碳管理策略。同時，寶晶能源公司董事長蔡佳晋與冠德集團協理何宗學亦分享企業實踐永續轉型的經驗，促進跨產業交流學習。

合庫為精進永續供應鏈管理，除全集團導入「ISO 20400 永續採購指南」外，亦制定「永續採購政策」、「供應商管理政策」及「供應商響應ESG 激勵要點」，引導供應商重視環境、社會與治理議題，共同推動低碳與永續經營。合庫連續多年榮獲環境部「綠色採購績優單位」及台北市政府環境保護局「推動民間企業與團體綠色採購計畫」績效卓越肯定，亦因永續成果亮眼，連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股，不僅在銀行組中名列台灣公股第一，更高居全球第三，國際碳揭露專案(CDP)亦將合庫列為最高A級領導企業，備受國際肯定。

在氣候變遷與永續發展的關鍵時刻，合庫強調從自身採購出發，讓永續深植日常，並積極參與首批碳權交易、逐年打造綠建築、發展再生能源及提升綠色採購比例，同時重視每一場活動與會議皆為實踐「低碳轉型」的契機，持續以減塑、減廢、減碳方式辦理，攜手供應商邁向「企業永續、環境永續、社會永續」共同願景。

永續 合庫金

