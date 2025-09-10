聽新聞
0:00 / 0:00
稅額差4倍 自用住宅地價稅優惠申請至9月22日
地價稅將11月1日至30日開徵，宜蘭縣政府財政稅務局請民眾留意，若土地符合自用住宅、停車場用地、工業用地或符合無償供公眾通行的道路土地、騎樓走廊地等優惠稅率或減免要件，請把握在9月22日前提出申請，自用住宅與一般用地所繳交的地價稅，相差大約四倍。
宜蘭縣政府財政稅務局表示，地價稅按照稅率10‰至55‰課徵，如經申請符合自用住宅用地，地價稅可按優惠稅率2‰課徵。舉例一筆土地面積80平方公尺計算，申報地價每平方公尺1萬元，地價總額80萬元，如果沒有申請優惠稅率，以一般用地10‰課以地價稅是8000元；若申請自用住宅用地的優惠稅率2‰，地價稅變成1600元，「兩者大約差了四倍，省很大」。
財政稅務局說，申請期限9月22日，申請完成當年即可適用。申請條件是，除了地上房屋（需為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有）未供出租或營業使用外，請把本人、配偶或直系親屬的戶籍於9月22日前遷入，並向該局提出自用住宅用地申請，即可按2‰稅率計徵地價稅。
財稅局說，採用書面、臨櫃申請或進入該局網站使用「線上申辦」提出申請皆可，之前已經申請過並經核定自用稅率課徵地價稅的土地，如仍符合適用要件者，以後免再申請。若有疑問可以上宜蘭縣政府財政稅務局官網查詢，或打電話(03)9325101轉152~162詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言