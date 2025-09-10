網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布了

針對網紅課稅議題，財政部於今天發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，讓經常性於網路（包括但不限於社群媒體、影音平台及線上媒體）發表創作，或分享資訊之個人（網紅）及利用前開網紅資訊內容播放廣告或提供相關付費服務之平台，有一致之辦理稅籍登記及報繳營業稅準據。

財政部賦稅署官員表示，網紅授權平台利用其上傳創作或資訊（例如影音、圖文等，下稱表演勞務）播放廣告或提供相關付費服務，平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入（例如廣告收入或訂閱收入），而網紅達一定條件（例如達一定粉絲人數）或與平台簽訂合約，自平台取得分潤性質勞務收入，形成網紅、平台、廣告主與觀眾四方連結之交易，屬新興網路交易型態，為明確這類交易之營業稅課徵，依營業稅法及其他相關法令規定訂定規範，重點如下：

一、明定境內網紅應辦理稅籍登記之要件。境內網紅在我國設有實體固定營業場所、具備營業牌號或僱用人員協助處理銷售事宜，或透過網路銷售，其當月銷售額達營業稅起徵點（現行銷售貨物為10萬元，銷售勞務為5萬元），應辦理稅籍登記。 二、網紅勞務性質認定及相關營業模式之課徵原則。符合營業人要件之網紅提供之表演勞務，尚非屬執行業務者提供專業性勞務及個人受僱提供勞務；平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得分潤性質勞務收入等營業模式，應分別依其課稅原則課徵營業稅。

財政部說明，網紅自平台取得分潤性質勞務收入之營業模式，從經濟層面觀察，平台扮演中介角色提供無實體展演處所播放網紅表演勞務，須透過付費或免付費觀眾收看（消費）行為，才能完成網紅表演勞務之交易。鑑於付費或免付費觀眾為網紅表演勞務收看及實際消費者，這類勞務交易課徵營業稅方式，除依勞務訂約方（即網紅與平台）判斷外，尚應以勞務收看及實際消費者（即付費或免費觀眾）判斷，若付費或免付費觀眾位於我國境內，網紅自平台取得之分潤收入即屬我國營業稅課稅範圍。

財政部舉例，假設境內網紅甲為營業人，其提供表演勞務授權境外平台YouTube使用、收益，自YouTube取得分潤性質勞務收入65元，其中源自境內付費或免付費觀眾收看部分占80%（即52元），因網紅甲表演勞務提供地、表演收看及使用地均在境內，由甲按稅率5%報繳營業稅（但甲為查定計算營業稅額之營業人，依稅率1%課徵）；至源自境外付費或免付費觀眾收看部分占20%（即13元），因網紅甲表演勞務提供地在境內、表演收看及使用地在境外，甲得適用零稅率報繳營業稅。

財政部官員說，本規範屬網紅新興交易課稅新制，各地區國稅局將積極輔（宣）導，且考量新制施行初期網紅及平臺恐對相關規定不清楚，已訂定自今天起至115年6月30日止（申報繳納係於同年7月15日以前）為輔導期間，該期間內網紅及平台有未依規定辦理稅籍登記、開立並交付統一發票或報繳營業稅之情形者，免依營業稅法第45條、第51條、第52條及稅捐稽徵法第44條規定處罰。呼籲請網紅及平臺應配合辦理，倘因一時疏忽，違反稅法規定者，應主動補報補繳，以維自身權益。