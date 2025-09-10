中國海關稅局雙軌嚴查 KPMG：「買單出口」亂象將終結

買單出口看似方便，風險卻早已遠超便利。KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠提醒，許多企業以為交出報關資料就能順利出貨，卻忽視背後潛藏的稅務與法律風險，最嚴重恐面臨刑責。深圳市稅務局日前一次性公布九起「買單出口」案例，凸顯問題已非個案。

所謂「買單出口」，指的是沒有進出口權的企業或個人，透過購買其他公司的出口單證（如核銷單、報關委託書）完成出口流程，由於海關重點在於核查報關單與實際貨物是否相符，而稅務機關則著重在出口是否符合退稅條件，這種監管差異讓部分企業因制度重點不同，而產生操作空間。

專家指出，企業選擇買單出口多因兩大原因，一是出口流程繁瑣、成本高，花錢買單證較快；二是部分商品貨值低或退稅率不高，企業乾脆省略退稅、外匯核銷的繁雜程序。

然而，看似省事的做法，卻埋下三大風險。第一，因不是以自家名義出口，無法申請退稅，利潤白白流失。第二，外匯資金流無法與報關資料對應，若被認定為內銷，需補繳增值稅與附加稅；若透過地下錢莊結算，更可能涉及逃稅與洗錢。第三，缺乏合法採購發票，導致成本無法入帳，在所得稅結算時被調增，實際稅負反而更重。

依據《貨物進出口管理條例》及《海關法》，偽造或購買單證屬於嚴重違法，可能面臨罰款甚至刑事追責。隨著金稅四期全面升級，稅務機關透過比對海關、商檢、外匯等大數據資訊，違規企業難以規避，貨代與貨主最終都可能被查。

劉中惠強調，稅務局的回溯審查可追溯數年，若涉及騙取退稅、虛開發票或逃稅，企業負責人恐遭列入失信名單，不僅影響公司經營，個人名譽與信用也會受重創。