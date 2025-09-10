快訊

房屋收回自住 優稅重申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新北市稅捐處提醒，房東把房子收回自住後，想改回「自住稅率」課徵房屋稅，務必主動申請，且要在每年3月22日前完成，當年就能適用；若未申報，就要等到次年才會生效。

若沒申報，將按「非自住住家用」稅率3.2%至4.8%計稅，負擔可能是自住稅率三至四倍以上，整年度都會被多課，得不償失。

為提高空屋利用率，政府鼓勵把閒置房屋釋出到租賃市場。只要符合特定條件，出租中的住家可享較低的「出租優惠稅率」1.2%至2.4%。常見作法包括：把房屋租給符合租金補貼資格的承租戶（成為公益出租人）、加入社會住宅或「包租代管」方案，或依法申報租賃所得且達到一般租金標準。

一旦租約期滿或提前解約、房屋收回，若屋主想改作自住並回到「自住稅率」，必須同時符合自住三要件，第一，房屋未出租、也未作為營業或執行業務使用；第二，供本人、配偶或直系親屬實際居住，並已完成該屋戶籍登記；第三，本人、配偶與未成年子女在全國名下的住家用房屋合計不超過三戶。條件不齊或忘了申報，都會直接影響稅率。

稅捐處強調，只要三要件到位，就應在每年3月22日前向房屋所轄地方稅稽徵機關申報，當年期即可改適用自住稅率。

房屋稅 租金補貼

