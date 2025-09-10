海外所得要報繳最低稅負 大陸來源所得列綜所稅申報

財政部中區國稅局提醒，民眾若有海外所得，須特別留意申報義務，依規定，綜所稅同一申報戶若取得非中華民國來源所得，及香港、澳門來源所得，全年合計超過新台幣100萬元，且個人基本所得額合計超過750萬元，就須依規定報繳最低稅負。

不過如果是中國大陸來源所得，稅法認定上不屬於海外所得，應列入綜合所得稅中申報，併同台灣地區來源所得課徵所得稅，而非申報最低稅負。

中區國稅局強調，海外所得與國內的薪資、股利不同，並不會自動顯示在國稅局提供的「所得與扣除額資料清單」中，因為這部分屬於納稅人自行掌握的資訊，每年結算申報期間，不少民眾下載憑證資料時，因為清單上沒有海外所得，便心存僥倖未申報，甚至有人刻意隱匿，認為查不到就沒事，但一旦遭查獲，不僅要補稅，還會被處罰，付出的代價往往遠高於原本應繳的稅額。

近期國稅局就查獲一起違規案例，民眾大華（化名）在2023年取得海外所得，合計高達95萬美元，依規定匯率換算成約新台幣2,791萬元，但大華在綜所稅結算申報時，僅申報基本所得額614萬元，與實際金額相差甚遠，屬於短報情形。經調查後，大華坦承確實有漏報，最終，國稅局依法核定，補徵綜所稅435萬餘元，並加處罰鍰217萬餘元，合計超過650萬元，代價相當沉重。

國稅局提醒，誠實申報為上策，特別是海外所得，雖然不會自動呈現在系統中，但並不代表稅捐機關查不到，依現行規定，若民眾自行檢視後發現有短報或漏報，在未被檢舉，且未經稅捐稽徵機關或財政部指定人員進行調查之前，主動補報並補繳稅款及利息，可以適用《稅捐稽徵法》的「自動補報繳免罰」規定。

隨著海外投資、境外工作及資產移轉日益普遍，海外所得申報不再只是高資產族的課題，也逐漸成為一般家庭必須注意的重點。國稅局建議，納稅人應養成良好習慣，逐年檢視是否有海外所得需要納入基本所得額，一旦超過門檻，就應如實申報，以免因僥倖心態而遭補稅處罰。