凱博觀點／股權交易 五點注意

最近有位客戶因年事已高且小孩無意接掌家族企業，於是找上我們協助出售家族公司的股權。由於台灣的上市櫃公司一般有擴大業務的需求，於是我們透過關係找到有意願接手的同業台灣上市櫃公司，協助雙方談好收購價格意向後，溝通雙方的需求及程序，最後順利完成交易。

由於台灣第一代的創業家普遍已經到退休的年紀，如何進行傳承變成台灣家族企業共同的話題。如同上述的案例，若小孩們都無意接手家族企業，那麼找一個合適的買家來延續家族企業也不失為一個合適的規劃。

不過由於公司股權的出售牽涉的層面比較複雜，一般需注意以下各點，才能讓買賣順利完成。

一、價格決定：一般會以本益比法或淨現金流量法來決定收購價，也有少數案例使用資產淨值法。

二、帳務品質：由於買方通常會委任會計師進行財務盡職調查，所以賣方要有一定的帳務品質，才能通過查核。

三、價款給付：價金通常會分次給付，如何保障賣方在股權過戶後確保能收到尾款，是一個關鍵。

四、稅務規劃：出售股權所獲得的價金，可能需課徵財產交易所得稅或證券交易所得稅，宜先確認適宜的交易架構，以降低稅負。

五、經營團隊：一般買方會希望原經營團隊至少留任一段時間，以順利通過過渡期。

公司的股權交易涉及規劃、溝通、談判及執行，中間過程需要許多財稅專業建議，有此規劃的客戶，建議尋求專業協助。

（作者是凱博聯合會計師事務所所長）