經濟日報／ 王啟銘
凱博聯合會計師事務所所長王啟銘。凱博／提供
凱博聯合會計師事務所所長王啟銘。凱博／提供

最近有位客戶因年事已高且小孩無意接掌家族企業，於是找上我們協助出售家族公司的股權。由於台灣的上市櫃公司一般有擴大業務的需求，於是我們透過關係找到有意願接手的同業台灣上市櫃公司，協助雙方談好收購價格意向後，溝通雙方的需求及程序，最後順利完成交易。

由於台灣第一代的創業家普遍已經到退休的年紀，如何進行傳承變成台灣家族企業共同的話題。如同上述的案例，若小孩們都無意接手家族企業，那麼找一個合適的買家來延續家族企業也不失為一個合適的規劃。

不過由於公司股權的出售牽涉的層面比較複雜，一般需注意以下各點，才能讓買賣順利完成。

一、價格決定：一般會以本益比法或淨現金流量法來決定收購價，也有少數案例使用資產淨值法。

二、帳務品質：由於買方通常會委任會計師進行財務盡職調查，所以賣方要有一定的帳務品質，才能通過查核。

三、價款給付：價金通常會分次給付，如何保障賣方在股權過戶後確保能收到尾款，是一個關鍵。

四、稅務規劃：出售股權所獲得的價金，可能需課徵財產交易所得稅或證券交易所得稅，宜先確認適宜的交易架構，以降低稅負。

五、經營團隊：一般買方會希望原經營團隊至少留任一段時間，以順利通過過渡期。

公司的股權交易涉及規劃、溝通、談判及執行，中間過程需要許多財稅專業建議，有此規劃的客戶，建議尋求專業協助。

（作者是凱博聯合會計師事務所所長）

淨值 所得稅 本益比

相關新聞

海外所得要報繳最低稅負 大陸來源所得列綜所稅申報

財政部中區國稅局提醒，民眾若有海外所得，須特別留意申報義務，依規定，綜所稅同一申報戶若取得非中華民國來源所得，及香港、澳...

凱博觀點／股權交易 五點注意

最近有位客戶因年事已高且小孩無意接掌家族企業，於是找上我們協助出售家族公司的股權。由於台灣的上市櫃公司一般有擴大業務的需...

房屋收回自住 優稅重申請

新北市稅捐處提醒，房東把房子收回自住後，想改回「自住稅率」課徵房屋稅，務必主動申請，且要在每年3月22日前完成，當年就能...

企業賣公設保留地留意稅事 依規定分攤相關成本、費用

財政部台北國稅局表示，企業出售依《都市計畫法》指定的公共設施保留地，且在被徵收前移轉，可免納房地合一稅，不過仍應依規定分...

土地無償供公眾通行 免稅

民眾若將名下土地無償供公眾通行，是否能免徵地價稅？台中市地方稅務局說明，若土地經查證屬實，確實提供公眾通行使用，在使用期...

綜所稅扣除醫藥費 兩要件

就診時拿到的醫藥費收據，是否都能列入綜所稅扣除？財政部台北國稅局提醒，並非所有醫療院所收據都能適用醫藥及生育費扣除額，要...

